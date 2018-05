Pietro Lombardi und das 21-jährige Model

Mittwoch, 09. Mai 2018, 21:34 Uhr

Pietro Lombardi teast mit großem Pomp auf seinen Social-Media-Accounts seine neuen Song „Phänomenal“ an. In dem Musikvideo zur Single, die am 18. Mai erscheint, wirkt das Schweizer Model Sandra Kaminska (21) mit.Und schon gibt’s Turtelgerüchte!

Foto: WENN.com

„Sie ist nicht nur eine bildschöne Frau, sondern auch ein feiner Charakter. Es macht Spaß mit ihr, und sie kann sich gut bewegen.“, erzählte der Mädchenschwarm im Gespräch mit dem Hamburger Magazin ‚Closer‘. Bei der jungen Frau handelt es sich um das Schweizer Model Sandra Kaminska (21).

„Wir haben lange nach einem Model gesucht, wurden aber nicht fündig. Als ich Sandras Fotos sah, war ich gleich angetan“, schwärmt der Sänger weiter in dem Interview.

Sandra kennt Pietros Geschichten nicht

„Ich wollte kein Mädel, das so operiert ist und fake wirkt. Sie war perfekt. Sie ist keine Frau für eine Nacht, sondern zum Heiraten.“ Doch Pietro stellt klar, dass beide natürlich kein Paar seien. Denn zum Verlieben brauche er viel mehr Zeit. „So was dauert bei mir extrem lange. Das ist auch eine Sache, für die ich mir Zeit nehmen möchte. Aber klar: Ich bin Single, bereit für eine neue Liebe und verstecke mich nicht.“

Übrigens: Was Sandra, die in Zürich wohnt, überhaupt nicht kannte, ist Pietros bewegte Vergangenheit. „Von seiner Trennung und dem ganzen Drumherum habe ich in der Schweiz nichts mitbekommen. Das geht mich aber auch nichts an“.