Ariana Grande ist wieder Single?

Donnerstag, 10. Mai 2018, 19:15 Uhr

Ariana Grande und Mac Miller sind offenbar kein Paar mehr. Das zumindest haben jetzt gemeinsame Freunde der beiden gegenüber der Promiwebsite TMZ verraten. Die Sängerin und der Rapper sollen sich in aller Stille getrennt haben, ohne es nach draußen an die Öffentlichkeit tragen.

Foto: WENN.com

Der Grund für die Trennung soll „zu wenig Zeit“ gewesen sein. Beide hätten sich zu sehr auf ihre musikalischen Karrieren konzentriert und dabei wohl die Liebe außer Acht gelassen haben. Offenbar konnten sie sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Pläne keine gemeinsame Zeit mehr füreinander nehmen. Das Ex-Pärchen will aber weiterhin „beste Freunde“ bleiben. Quellen erklärten, dass sich beide noch immer lieben würden, auch wenn die Beziehung zerbrochen ist.

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am Mai 9, 2018 um 11:30 PDT

Voller Bewunderung für Ariana

Ariana gab im Jahr 2016 bekannt, dass der Rapper und sie ein Paar seien – wenige Wochen nach dem schrecklichen Bombenanschlag auf einem ihrer Konzerte in Manchester (siehe Foto). Miller stand der Teenie-Sängerin in der schwersten Zeit ihres Lebens zur Seite und tat ihr offenbar sehr gut. Vor weniger als einem Monat sprach er der 24-Jährigen seine Bewunderung via Twitter aus, als sie ihre erste Single nach den schrecklichen Terror-Ereignissen veröffentlichte – „No Tears Left To Cry“. Das Lied stammt aus ihrem kommenden Album „Sweetener“, das im Juli erscheinen soll. (SV)