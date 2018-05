Ed Sheeran ist einer der reichsten Musiker - und die hier auch!

Donnerstag, 10. Mai 2018, 15:55 Uhr

Ed Sheeran kann zufrieden sein mit dem letzten Jahr. Nicht nur, dass er seiner Liebsten einen Heiratsantrag machte – auch die Summe auf seinem Bankkonto dürfte ihm ein strahlendes Grinsen aufs Gesicht zaubern.

„Divide“, das dritte Album des Sängers, verkaufte sich im letzten Jahr nicht nur in Großbritannien und den USA großartig, sondern katapultierte den musikalischen Rotschopf mit wahnsinnigen 31,9 Millionen Euro auf den zweiten Platz der reichsten, britischen Musiker unter 30 Jahren!

Der 27-Jährige teilt sich außerdem mit Take That-Star Gary Barlow den 35. Platz auf der Vermögensliste aller reichsten Briten der „Sunday Times“, mit einem Vermögen von umgerechnet 91 Millionen Euro.

Sheeran erlebte seit seinem Bekanntwerden im Jahr 2011 bekanntlich einen kometenhaften Aufstieg und eroberte in den letzten Jahren immer wieder die Spitze der Charts, egal ob mit Singles oder Alben. Damit geht der „Shape of You“-Star bereits jetzt in die Musikgeschichte Großbritanniens ein.

Eine kann er allerdings nach wie vor nicht vom Thron stoßen. Popgöttin Adele (gerade 30 geworden) gehört noch immer zu den reichsten Musikern Englands, mit einem geschätzten Vermögen von knapp 160 Millionen Euro. Ihr drittes Album „25“ blieb auch im Jahr 2017 eines der meistverkauften – und das, obwohl es bereits zwei Jahre zuvor erschien. (SV)

Die 10 reichsten britischen Musiker bis 30 Jahre

1. Adele – 160 Millionen Euro

2. Ed Sheeran – 91

3. Harry Styles – 57

4. Niall Horan – 52

5. Liam Payne – 47

5. Louis Tomlinson – 47

7. Little Mix – 45

8. Zayn Malik – 39

9. Sam Smith – 27

10. Jessie J – 22

11. Winston Marshall – 18

11. Rita Ora – 18