David Beckham wirbt für Designer-Talente & Deadpool sagt "Sorry"

Freitag, 11. Mai 2018, 16:19 Uhr

David Beckham wurde vom British Fashion Council zum Botschafter-Präsident ernannt. Die 43-jährige Fußball-Legende hat sich für die Position entschieden, die er über ganze zwei Jahre inne haben wird, um das Netzwerk der Organisation auch in den Vereinigten Staaten und Asien auszubauen.

Foto: WENN.com

Dabei hofft Beckham, zahlreiche „spannende Möglichkeiten“ für junge Designer zu schaffen, ihr Talent auch international auf die Probe zu stellen. Das BFC ist eine 1983 gegründete Non-Profit-Organisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, nationale und internationale Modedesigner bei ihrem Werdegang zu unterstützen.

Dieses Vorhaben soll nun auch von Beckham unterstützt werden, der nach eigener Aussage überaus begeistert ist, „als gutes Beispiel“ der Fashion-Industrie voranzugehen.

Fokus auf USA und Asien

In einem Interview mit dem ‚Vogue‘-Magazin erklärt der vierfache Vater: „Meine Aufgabe beim British Fashion Council ist es, als gutes Beispiel voranzugehen, indem ich auf das ungemeine Talent von jungen Designern im Vereinigten Königreich aufmerksam mache. Und ihnen eventuell die Möglichkeit schaffe, auch auf den internationalen Märkten, wie in den USA oder Asien, durchzustarten. Ich schätze mich ungemein glücklich, dass meine Karriere mir diese Märkte öffnete und hoffe, dass ich diesen Vorteil nutzen kann, um die britische Fashion-Industrie auch global zu unterstützen.“

Beckhams Aufgaben werden darin liegen, praktischen und pädagogischen Rat zu geben, außerdem wird er bei den Lauf-Club-Events des BFC auftauchen. Dabei gesteht der Mann von Victoria Beckham, dass er „mehr als stolz“ sei, die Gelegenheit zu bekommen, junge Leute zu inspirieren. Er fügt hinzu: „Es ist so wichtig, unsere nächste Generation in ihrer Kreativität zu unterstützen. Und falls mein Name helfen sollte, mehr Aufmerksamkeit auf solche Programme zu lenken […] dann macht mich das überaus stolz.“

Deadpool entschuldigt sich

Unterdessen ist Beckham auch Star eines neuen Trailers für „Deadpool 2“ (siehe oben). Darin versucht sich Wade Wilson alias Deadpool bei dem ehemaligen Fußball-Star zu entschuldigen. Hintergrund: Im ersten Film hatte er nämlich diesen recht flapsigen Spruch über Beckham losgelassen: „Haben Sie jemals David Beckham sprechen hören? Es ist, als hätte er eine Tüte Helium geschluckt.“

Jedenfalls lässt sich in dem putzigen Trailer jede Menge für eine Entschuldigung einfallen… Deutscher Kinostart ist am 17. Mai 2018!