Ralph Siegel (72): Ein Heiratsantrag zum 35. Geburtstag

Freitag, 11. Mai 2018, 8:43 Uhr

Ralph Siegel hat sich mit seiner Freundin Laura Käfer verlobt. Der Schlagerkomponist hat seiner Liebsten laut ‚Bild‘-Zeitung an ihrem 35. Geburtstag einen romantischen Antrag gemacht.

Foto: AEDT/WENN.com

Genau um 24 Uhr habe er in der Nacht von Dienstag (8. Mai) auf Mittwoch in der Münchner Edel-Location Käfer um ihre Hand angehalten. „Wir kennen uns jetzt zweieinhalb Jahre. Ich habe dich in dieser Zeit lieben und schätzen gelernt. Willst du meine Frau werden?“, habe der 72-Jährige gesagt. Bei Laura seien daraufhin die Tränen der Rührung geflossen. „Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der erst an andere denkt und dann erst an sich. Du bist herzlich, großzügig, offen und hilfsbereit. Einen Mann wie dich habe ich gesucht. Es gefällt mir alles an dir. Ich liebe dich so sehr“, wird sie von der ‚Bild‘ zitiert.

Vierte Ehe

Zum Geburtstag erhielt die Schweizerin also nicht nur ein Schlagzeug, das auf ihrer Wunschliste stand, sondern auch noch einen unverhofften Antrag samt Diamantring. Die Hochzeit soll noch in diesem Jahr gefeiert werden. Siegel wird damit bereits zum vierten Mal den Bund der Ehe eingehen, während die Unternehmerin noch unverheiratet ist.

„Ich weiß nicht, wie sich eine Hochzeit anfühlt. Ich war noch nie verheiratet. Aber ich bin sicher, ich werde noch glücklicher“, verriet Laura. Ein weiterer Grund zur Freude für die schöne Rothaarige: Der Musiker will außerdem ihre siebenjährige Tochter Ruby adoptieren. Damit steht dem Familienglück wohl endgültig nichts mehr im Wege. (Bang)