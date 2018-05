Selena Gomez veröffentlicht neue Single “Back To You”

Freitag, 11. Mai 2018, 10:36 Uhr

Gestern Abend veröffentlichte Selena Gomez ihre neue Single „Back To You“, die sie bereits vor knapp einer Woche via Instagram angekündigt hatte. Bei ihren Fans sorgt vor allem der Songtext für Aufsehen, zahlreiche Hinweise auf Selenas ehemaligen Freund Justin Bieber werden in den Lyrics vermutet.

Foto: Universal Music

Sie selbst sagte bei „Beats 1 Radio“ im Gespräch mit Zane Low: „Mit diesem Song wird es eine ganz besondere Platte. Ich möchte, dass es eine schöne Botschaft auf eine wirklich komplizierte Art und Weise ist, aber wirklich Spaß macht. Aber ich denke, dass ‚Back To You‘ mehr von meinem speziellen Projekt ist, das ich der zweiten Staffel mitgeben wollte.“

Auf Spotify kann man zudem ein Vertical Video des Songs sehen. „Back To You“ wird Teil des Soundtracks der zweiten Staffel der Netflix-Serie „13 Reasons Why“ (dt. „Tote Mädchen lügen nicht”) sein, die Selena Gomez mitproduziert hat. Die erste Staffel, in der es um den Selbstmord einer Teenagerin geht, sorgte für großes Aufsehen und wurde vor allem in den USA kritisch beäugt.

Der Soundtrack erscheint am 18. Mai, das Tracklisting ist bereits veröffentlicht worden und wartet mit vielen großen Namen auf: So haben unter anderem Echo & The Bunnymen, Yungblud, Years & Years, Tears For Fears oder OneRepublic Songs beigesteuert.