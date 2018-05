Selena Gomez wehrt sich gegen Hater

Freitag, 11. Mai 2018, 20:39 Uhr

Selena Gomez befolgt den Rat ihrer Busenfreundin Taylor Swift und schüttelt die Kritik zu ihrem Look auf der diesjährigen Met Gala einfach ab.

Foto: Apega/WENN.com

Die 25-jährige Sängerin war absolut begeistert von ihrem Look auf dem roten Teppich. Da sie auf den sozialen Netzwerken jedoch überwiegend negative Kommentare erhielt, entschied sich die Pop-Sängerin kurzerhand dazu, mit einem Video auf Instagram zurückzuschlagen. Laut den Hatern soll Gomez mit einer viel zu freizeitlich gestalteten Frisur und einen zu dunklen Spray-Tan auf dem New Yorker Event erscheinen sein.

Daraufhin postete die ‚Same Old Love‘-Sängerin ein Video von sich, wie sie in ihrem Kleid rennend die Veranstaltung verlässt und kommentierte den Post mit den Worten: „Ich, als ich die Bilder von mir auf der Met Gala sah.“

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am Mai 9, 2018 um 8:32 PDT

„Der Look kam nicht so rüber“

Trotzdem betont ein Nahestehender der Sängerin, dass sie ihren Look „fantastisch“ fand. In einem Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin betont der Bekannte von Gomez: „Sie hat sich fantastisch in ihrem Outfit gefühlt. Doch leider kam ihr Look auf den Fotos nicht so rüber, wie er tatsächlich aussah. Sie wollte einfach zeigen, dass sie die Kommentare über ihren Tan und ihre Frisur mit Humor nimmt. Sie verstand die Kommentare, als sie die Fotos sah.“