Verlosung: "Kickboxer - Die Abrechnung"

Freitag, 11. Mai 2018, 21:49 Uhr

Für die Sportsfreunde unter unseren Lesern haben wir die „Ultimate Kickboxer Collection“ im Angebot, die neben „Kickboxer – Die Abrechnung“ auch den Vorgänger, „Kickboxer – Die Vergeltung“ beinhaltet!

Foto: Ascot Elite

Worum geht’s in „Kickboxer – Die Abrechnung“? Kurt Sloane wollte nie wieder nach Thailand zurückkehren. Doch die Vergangenheit holt ihn ein. Er wird gekidnappt und erwacht in einem thailändischen Knast als Mörder von Tong Po, den er im Kampf getötet hatte, auf. Dahinter steckt Sport-Promoter Thomas Moore, der mit Tong Po sein lukrativstes Zugpferd verloren hat. Er macht Kurt ein Angebot: Wenn er als Entschädigung zu einem Untergrund-Kampf antritt und den neuen Champion, einen 200-Kilo-Muskelberg, besiegt, bekommt er seine Freiheit und seine ebenfalls gefangene Frau Liu zurück, garniert mit einem dicken Bündel Scheine. Ansonsten kann er im Knast verfaulen. Wohl oder übel nimmt Kurt an …

