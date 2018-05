Barbara Schöneberger: Hier das neue Album gewinnen!

Samstag, 12. Mai 2018, 19:52 Uhr

Die-Barbara-Schöneberger-Festspiele sind eröffnet! Am Mittwoch gab sie in Berlin ein Showcase, gestern erschien ihr viertes Album und heute Abend für sie in der ARD durch die Pre- und Aftershow des ESC auf der Hamburger Reeperbahn.

Die TV-Granate eröffnete ihre kleine Show für ausgewählte Medienvertreter in Berlin-Friedrichshain mit den Worten: „Früher war es die 11833, jetzt gebe ich Auskunft!“ So heißt auch das neue musikalische Werk von Deutschlands beliebtester Moderatorin: „Eine Frau gibt Auskunft“. Darauf zu hören: Eine bunte Mischung aus pfiffigen Chansons, inspirierenden Liedern und Frauenpower-Songs. Und immer mit einem Hauch Rosenstolz versetzt…

Das hat allerdings seine Gründe, denn die Titel für Barbaras neustes Album hat niemand geringeres als Rosenstolz-Sänger Peter Plate, gemeinsam mit seinem Partner Ulf Leo Sommer, geschrieben. Und das hört man! Allerdings tut das den positiven Gefühlen und der typischen Art Barbaras, die Welt und ihre Probleme mit einem Augenzwinkern zu besingen, keinen Abbruch. Stattdessen denkt man: Hey, aus dieser Zusammenarbeit ist etwas wirklich Großartiges entstanden.

Songs mit jeder Menge Witz

Im knallig roten Glitzer-Bling-Bling- Kleid überstrahlte die 44-Jährige bei ihrer Album-Show alle und riss neben ihrer 5-Titel-Perfomance auch noch jede Menge Witze – quasi so ganz nebenbei, ein Allround-Talent eben und nach Thomas Gottschalk wohl die letzte große TV-Entertainerin alter Schule.

Hinter jedem ihrer Songs steckt auch irgendwie ein kleines und manchmal auch großes Fünkchen ihres eigenen Lebens und Alltags. So zum Beispiel bei „Isabelle Huppert“. Es geht um eine elegante, romantische und das Leben liebende Französin. Eine, die Barbara selbst auch gerne wäre, wie sie gesteht. „Einmal so sein, wie die typische Französin. Zart gebaut, androgyne Figur, eine echte Film-Noir-Dame… tja der Zug ist abgefahren“. Besingen kann sie die umschwärmte „Isabelle“ aber trotzdem. Und beim Zuhören wird sich jede Frau ein bisschen französisch fühlen…

Das völlige Gegenteil von Romantik und französischem Chic hörte man dann im Song „Der blonde Engel“. Darauf zu hören ist nicht nur die Grande Dame der Unterhaltungsindustrie, sondern auch die Grande Herren des Country-Rock. Zusammen mit BossHoss ist ein schneller, rhythmischer Gute Laune-Song entstanden, der zum Mittanzen animiert.

Eine Hommage an die Frauen dieser Welt

Etwas ruhiger und nachdenklicher wurde es dann wieder beim Lied „Das beste Date seit Jahren“, in dem es darum geht nach langer Zeit oder auch nach einer langen Beziehung endlich mal wieder zu erleben, wie es ist einen neuen Mann kennenzulernen. Und auch ein bisschen um Sehnsucht nach mehr (oder Meer) und Schmetterlingen im Bauch – wäre da nicht die Mutter, die auch noch mit ihm Haus wohnt. Wofür schlägt das Herz wirklich? Diese Frage und noch viel mehr beantwortet Barbara Schöneberger auf eine so leichte und lebenslustige Weise, dass man versucht ist, mit ihr fröhlich jauchzend barfuß im Sommerregen durch die Stadt zu tanzen.

Mit „Eine Frau gibt Auskunft“ ist ein Album entstanden, dass eine Hommage an die Frauen dieser Welt ist, eine Botschaft an all die weiblichen Geschöpfe da draußen, die jeden Tag mit ganz alltäglichen Dingen zu kämpfen haben – ob in der Liebe, im Sexleben, in der Karriere, in der Familie oder einfach nur tief in der Seele – und trotzdem immer weitermachen. Aufstehen, die Krone richten und wieder in das Leben stürzen, Spaß haben, die Zeit mit den Liebsten genießen, trotzdem auf sich selbst konzentrieren und selbstbewusst durch die Welt gehen…das alles und noch viel mehr besingt Barbara Schöneberger auf ihrem neuen Album. Ihre Auskunft ist also gelungen, denn wir wissen jetzt Bescheid!

Übrigens: Im März 2019 geht Deutschlands beliebteste Moderatorin dann auf Tournee. Geplant sind Konzerte in zunächstmal zunächst zehn Städten in Deutschland. Vermutlich werden’s mehr, wenn der Vorverkauf gut läuft.

Eine Frau gibt Auskunft – Tour 2019

07. März 2019 Hamburg – Mehr! Theater

08. März 2019 Hannover – Kuppelsaal

09. März 2019 Bremen – Metropol Theater

11. März 2019 Essen – Colosseum

12. März 2019 Frankfurt – Alte Oper

13. März 2019 München – Kleine Olympiahalle

17. März 2019 Berlin – Tempodrom

18. März 2019 Leipzig – Gewandhaus

19. März 2019 Chemnitz – Stadthalle

20. März 2019 Köln – LANXESS arena (Club)