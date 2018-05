Kirsten Dunst: Ihr Baby heißt...

Samstag, 12. Mai 2018, 11:15 Uhr

Endlich ist der Name von Kirsten Dunsts Baby bekannt. Die ‚Spider-Man‘-Darstellerin und ihr Verlobter Jesse Plemons durften sich am 3. Mai über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes freuen. Nun ist auch klar, wie der kleine Junge heißt.

Foto: WENN.com

Laut der Geburtsurkunde, die ‚The Blast‘ vorliegt, haben sich die zwei Schauspieler für den Namen Ennis Howard Plemons entschieden. Der süße Wonneproppen kam morgens um 8.16 Uhr im Providence St. John’s-Krankenhaus zur Welt. Noch haben sich die stolzen Eltern nicht zu dem freudigen Ereignis geäußert. Jedoch achten beide stets darauf, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ihre Schwangerschaft bestätigte die 36-Jährige so erst im Januar mit einer Fotostrecke für das amerikanische Modelabel Rodarte, auf der klar ihre Babykugel zu erkennen war.

„Habe gearbeitet, seit ich drei bin“

Im Interview mit ‚Marie Claire‘ hatte die Hollywood-Schönheit letztes Jahr bereits verraten, wie sehr sie sich eine eigene Familie wünscht: „Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich sage: ‚Ich habe gearbeitet, seit ich drei bin.‘ Es ist an der Zeit, Kinder zu bekommen und zu entspannen.“ Auf die Frage, wie viele Kinder sie sich denn wünsche, antwortete die Blondine kurz und deutlich: „Auf jeden Fall zwei.“