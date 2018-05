"Let's Dance": Was nun, Bela Klentze?

Samstag, 12. Mai 2018, 11:36 Uhr

Neben Einzeltänzen traten die sieben verbliebenen Promis bei „Let’s Dance“ auch beim Discofox-Marathon gegeneinander an. Denn irgendwie miss man ja die Show in die Länge ziehen. Die Juroren wählten dabei nach und nach einzelne Tanzpaare raus, bis nur noch ein Sieger übrig blieb. Thomas Hermanns gewann den Discofox-Marathon.

Iris Mareike Steen und Christian Polanc sind ausgeschieden. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

In den Einzeltänzen tanzten die Stars u.a. Samba, Salsa oder Slowfox. Für Iris Mareike Steen und Tanzpartner Christian Polanc, die von der Jury 17 Punkte für ihre Salsa bekamen (plus 3 Punkte für den Discofox-Marathon), riefen nicht genug Zuschauer an. Sie mussten den Tanzwettbewerb verlassen. Iris Mareike Steen bedauert es, aber ganz so traurig schien sie nicht zu sein.: „Schade, aber es war eine wunderbare Zeit und hat viel Spaß gemacht.“

„Hätte fast mein Bein verloren“

Bela Klentze schrammte haarscharf am Aus vorbei. Den Quickstep mit Oana Nechiti musste er nämlich nach 40 Sekunden abbrechen. Offenbar hatte er sich das Knie verdreht.

Wegen einer Verletzung von Bela Klentze müssen er und Oana Nechiti ihren ersten Quickstep abbrechen. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Der 29-jährige Serienstar berichtete, dass sein Knie nach einem Unfall im Jahr 2016 geschwächt sei: „Vor zwei Jahren habe ich fast mein Bein verloren. Es sollte amputiert werden, weil ich einen sehr schweren Unfall hatte.“ Hintergründe verriet er nicht, wohl aber gibt es auf seinem Instagram-Account zahlreiches Material zu dem gerissenen Kreuzband und einem zerfetzten Meniskus… Fraglich bleibt, ob er weitermachen kann.

Insgesamt 3,56 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 13,8 %) waren bei der 8. Live-Show dabei, in der Iris Mareike Steen ausschied.

Bela Klentze und Oana Nechiti. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Daniel Hartwich führte gemeinsam mit Victoria Swarovski durch die Show. In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte. Showact der 8. Live-Show war übrigens die Siegerin der 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ Marie Wegener (16). Die jüngste DSDS-Siegerin aller Zeiten sang „Königlich“ (Komponist: Dieter Bohlen).

Die Jurywertungen

(Die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben):

Schauspielerin Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37): Contemporary, „Clown“, Emeli Sandé.

Paartanz: 30 Punkte.

Discofox-Marathon: 4 Punkte.

Insgesamt: 34 Punkte.

Model Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35): Samba, „Copacabana“, Barry Manilow.

Paartanz: 25 Punkte.

Discofox-Marathon: 6 Punkte.

Insgesamt: 31 Punkte.

Judith Williams und Erich Klann tanzen Slowfox. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Moderator Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova (31): Rumba , „Dreamer“, Ozzy Osbourne.

Paartanz: 29 Punkte.

Discofox-Marathon: 2 Punkte.

Insgesamt: 31 Punkte.

Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) und Erich Klann (30): Slowfox, „Beyond The Sea“, Robbie Williams.

Paartanz: 23 Punkte.

Discofox-Marathon: 8

Insgesamt: 31 Punkte.

Thomas Hermanns und Regina Luca gewinnen den

„Discofox-Marathon“. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Moderator Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Samba, „Sag mir Quando sag mir wann“, Dieter Thomas Kuhn.

Paartanz: 20 Punkte.

Discofox-Marathon: 10 Punkte.

Insgesamt: 30 Punkte.

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Salsa, „Rhythm Divine“, Enrique Iglesias.

Paartanz: 17 Punkte.

Discofox-Marathon: 3 Punkte.

Insgesamt: 20 Punkte.

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Quickstep, „When I Find Love Again“, James Blunt.

Paartanz: 17 Punkte.

Discofox-Marathon: 1 Punkt.

Insgesamt: 18 Punkte.