"Deadpool 2": Regisseur macht Hoffnung auf Extended Version

Sonntag, 13. Mai 2018, 11:54 Uhr

Der Regisseur macht den Fans Hoffnung, dass es eine Version mit den rausgeschnittenen Szenen des ‚Marvel‘-Films geben wird.

Es könnte also eine Extended Version von „Deadpool 2“ geben.

Am kommenden Donnerstag (17. Mai) kommt das Sequel von Deadpool mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle in die deutschen Kinos. Schon vor der Veröffentlichung macht Regisseur David Leitch den Fans Hoffnungen, dass es bald auch eine längere Version des ‚Marvel‘-Films geben könnte. Gegenüber ‚Digital Spy‘ erklärt er: „Ja, es gibt eine Menge Material, dramatische und lustige Szenen, die man entweder rausschneiden möchte oder auch wieder im zurück im Film sehen würde. Aber ich denke, der Film fängt an mit dir zu sprechen und dann denkst du dir: ‚Okay, dieser Witz ist wirklich lustig, aber ich möchte nicht, dass er den emotionalen Moment zerstört.‘ Oder: ‚Dieser emotionale Moment ist toll, wir verstehen den Punkt, aber die Zuschauer können den Sprung machen und wollen einfach nur den Witz verstehen.“

Besuch im Olympiastadion

Leitch erklärt auch, wie schwierig es ist, Material, an dem man lange arbeitete, einfach aus dem Film zu schneiden. Er sagt: „Beim Bearbeiten muss man einfach diszipliniert sein und sagen: ‚Das ist okay. Das kann weg. Es ist besser für den Film. Der Witz passt besser und die Emotion passt besser.“

Übrigens: Vor Anpfiff des letzten Bundesliga-Spiels Hertha BSC gegen RB Leipzig am Samstagnachmittag begrüßten die Hauptdarsteller Ryan Reynolds, Josh Brolin und Zazie Beetz die Mannschaft von Hertha BSC im Stadion und wünschten viel Glück und Erfolg für das letzte Heimspiel der Saison. Auf der Ehrentribüne des Olympiastadions sahen die Gäste aus Hollywood ein spannendes Spiel und hatten zum Ende ihrer Pressetour durch Europa viel Spaß bei dem sportlichen Event. Geholfen hat nichts. Hertha verlor 6:2.