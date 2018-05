Bella Hadid verrät ihr Beauty-Geheimnis

Montag, 14. Mai 2018, 14:50 Uhr

Bella Hadid ist der festen Überzeugung, dass der „wichtigste Beauty-Tipp“ für eine strahlende Haut der ist, ein Auge auf seine Gesundheit zu haben.

Foto: Euan Cherry/WENN

Die 21-jährige Schönheit wurde neben ihrer Schwester Gigi Hadid schnell eines der begehrtesten Laufsteg- und Cover-Models. Dabei legt sie besonders viel Wert darauf, den erfrischenden Look ihrer Haut beizubehalten. Einer der wichtigsten Tipps ihrer Model-Mama Yolanda Hadid soll der gewesen sein, jede Menge Wasser zu trinken und immer Pflegeprodukte vor dem Auftragen von Make-up zu benutzen.

In einem Interview mit ‚Glamour.com‘ erklärt die Dior-Repräsentantin: „Deine Haut zu pflegen, ist der Beauty-Tipp, auf den ich schwöre. Es ist der einzige Beauty-Tipp, den mir meine Mutter mit auf den Weg gab. Vor dem Auftragen von Make-up kommt es immer darauf an, was sich darunter befindet. Deshalb probiere ich alle möglichen Pflegeprodukte aus, um herauszufinden, welches am besten zu mir passt. Demnach solltet ihr nicht nur genug Wasser trinken, sondern ebenfalls gute Pflegeprodukte unter eurem Make-up benutzen.“

Ein Beitrag geteilt von ? (@bellahadid) am Mai 12, 2018 um 12:16 PDT

Modeljob ohne Konkurrenzkampf?

Darüber hinaus ist es dem Victoria’s Secret-Model ebenfalls ein Anliegen, dass junge Frauen in der Modeindustrie ihre eigene Schönheit „erkennen“. Denn Hadid glaubt daran, dass die Branche ein wunderschöner Ort sein kann, wenn man den Konkurrenzkampf außen vor lasse. So fügt sie hinzu: „Es macht mich traurig, wie viele Mädels in der Modeindustrie ihre eigene Schönheit nicht erkennen. So wird man in der Modeindustrie oft auf sein Äußeres reduziert, obwohl es eigentlich um eine gute Zusammenarbeit geht. Wenn man das versteht, dann kann man auch die schönen Seiten der Beauty-Industrie erkennen.“ (Bang)