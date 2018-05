Chris Hemsworth: "Abmachung" mit der Gattin gebrochen

Montag, 14. Mai 2018, 12:17 Uhr

Chris Hemsworth brach eine „Abmachung“, als er anfing, mit Elsa Pataky auszugehen. Der ‚Avengers: Infinity War‘-Star und seine spanisch-stämmige Frau zogen 2015 mit den gemeinsamen Kindern India (6), Sasha und Tristan (beide 4) zurück in Hemsworths Heimatland Australien.

Foto: FayesVision/WENN.com

Zu Beginn ihrer Beziehung hatten sie den Umzug nach Byron Bay (siehe Video) allerdings kategorisch ausgeschlossen, da keiner der beiden zu weit weg von seiner Familie leben wollte. Gegenüber ‚Yahoo! Be‘ erzählte Pataky nun: „Als wir uns trafen, sagten wir immer, ich würde dich nie zwingen, in Spanien zu leben und er würde mich nie zwingen, in Australien zu leben, weil unsere Familien dann so weit von uns weg wären.“

Heute allerdings ist die 41-jährige Schauspielerin froh, den Schritt gegangen zu sein und betont, es sei es „wert“ gewesen, die Abmachung gebrochen zu haben, weil ihre Familie Down Under ein großartiges Leben habe. „Ich liebe es und es ist der beste Ort auf der Welt. Es ist es wert“, sagte sie.

„Sie sprechen fließend Spanisch“

Erst vor Kurzem hatte der ‚Avengers: Infinity War‘-Schauspieler, der bereits seit sieben Jahren mit Elsa Pataky verheiratet ist, zugegeben, ihre Muttersprache immer noch nicht zu beherrschen. Er würde nur „vorzutäuschen“, seine Frau zu verstehen, wenn sie ihre Kinder auf Spanisch zurechtweist. Die Kinder der beiden sprächen dagegen fließend Spanisch.

Im Gespräch mit Talkmasterin Ellen DeGeneres erzählte er in deren Show: „Sie sprechen fließend Spanisch. Ich kann einen Satz. Ich täusche vor, meine Frau [zu verstehen], wenn sie sie zurechtweist und für meine Ohren hört es sich wie ‚ dghdghdgh‘ an und ich sage ‚Genau… was hast du ihnen gesagt?‘ Man würde denken, [es wäre leicht zu lernen]. Wenn ich auf Spanisch angesprochen werde, ist es meistens in einem ziemlich unglücklichen, kontroversen, aggressiven Zusammenhang, also denke ich nur ‚Was sagt sie gerade und wie komme ich da wieder raus?'“