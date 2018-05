Emilia Clarke: Kit Harington als Luke Skywalker?

Montag, 14. Mai 2018, 8:12 Uhr

Emilia Clarke würde Kit Harington gerne in der Rolle des jungen Luke Skywalker sehen. Die 31-Jährige ist seit einigen Jahren neben dem Schauspieler in der erfolgreichen Serie ‚Game of Thrones‘ zu sehen.

Emilia Clarke mit Alden Ehrenreich bei der Premiere von „Solo: A Star Wars Story“. Foto: Brian To/WENN.com

Jetzt verrät sie, dass sie sich wünsche, Harington bekäme die Rolle des legendären Sci Fi-Charakters, falls dieser je ein eigenes ‚Star Wars‘-Spin off erhalte. Auf die Frage, wer ihrer Meinung nach am besten geeignet sei, antwortet Clarke, die im bald erscheinenden Film ‚Solo: A Star Wars Story‘ Qi’ra spielt: „Ich habe das Gefühl, ich müsse einfach Kit Harington sagen. Einfach, weil ich es muss, weißt du, was ich meine?”

Ro0n Howard ist wie ihr großer Bruder

Auch über die Erfahrung, mit Regisseur Ron Howard zu arbeiten, sprach sie im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘: „Mein Bruder war ein großer Fan, er ist mein großer Bruder. Ich tat immer das, was er mir sagte, daher sah ich seine Filme schon, als ich sehr jung war. Und dann, als alles wieder zurückkam, war ich wieder ein großer Fan, weil es einfach… auf einem ganz anderen Level ist. Und als sie mich dann verpflichten wollten, sagte ich nur: ‚Was? Okay!’“

‘Solo: A Star Wars Story’ wird am 24. Mai in die deutschen Kinos kommen.