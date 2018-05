Mike Singer und Kay One kommen mit "Netflix & Chill"

Montag, 14. Mai 2018, 13:42 Uhr

Wenn man die Social Media Kanäle von Mike Singer und Kay One verfolgt, bemerkt man schnell, dass sich die beiden kennen. In den letzten Tagen wurde viel darüber spekuliert, was die Musiker gemeinsam auf Mallorca machen.

Foto: WENN.com

Urlaub? Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Dazu der kryptische Hashtag #soon in den Stories und unter gemeinsamen Fotos. Jetzt ist es offiziell: Mike Singer und Kay One machen gemeinsame Sache und veröffentlichen am 25. Mai den Track „Netflix & Chill“, dessen Video u.a. auf der Baleareninsel gedreht wurde.

Langjährige Freundschaft

Was viele nicht wissen: Der deutsche Rapstar und Mike Singer verbindet eine langjährige Freundschaft. Kay lernte Mike vor Jahren über dessen Manager kennen, seither supportet er seinen „kleinen Bruder“, wie er Mike nennt, auf allen Ebenen.

Foto: Warner Music

Das Ergebnis: Kay One war einer der Feature-Gäste auf Mike Singers aktuellem Album „Deja Vu“ und war mächtig stolz als es auf Platz 1 chartete. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sich Mike bei Kay revanchiert. Auf dem neuen Kay One Track „Netflix & Chill“ singt Mike deshalb die eingängige Hook. Mike Singer sagte über die Zusammenarbeit: „Kay One und ich kennen uns schon ewig, er ist nicht nur ein guter Kumpel, sondern wie ein Bruder für mich. Ist doch klar, dass wir uns gegenseitig jederzeit unterstützen. Der neue Kay One Track ist mega geworden und ich freue mich, dass ich darauf mitwirken durfte.“