Noah Cyrus: Was die Oma mit ihrer neuen Single zu tun hat?

Montag, 14. Mai 2018, 22:27 Uhr

Team Noah Cyrus & Max stehen in den Startlöchern. Die gemeinsame Ballade der beiden Popstars, die am 11. Mai veröffentlicht wurde, ist nicht nur ein weiteres musikalisches Geschenk für die Fans, sondern auch für Noahs Mama Tish, die am Muttertag gleichzeitig auch ihren Geburtstag feierte.

Foto: SonyMusic

Zum ersten Mal gibt es ganz private Einblicke in die Familie Cyrus, welche man aktuell auf Noahs Social Media Kanälen mitverfolgen kann. Kein Wunder, dass Mama und Oma Cyrus stolz auf das neueste Werk der 18-Jährigen sind.

Die neue Single „Team“ ist nämlich durch und durch eine Familien Produktion: Für das berührende Lyric-Video lieh die Cyrus-Mommy ihre Handschrift, das Album-Cover ziert ein Bild der Großeltern, die seit jeher eine entscheidende Rolle im „Team“ Noah und Miley spielen. Süß, oder?