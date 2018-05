Preview: Blake Lively im Psycho-Thriller "Nur ein kleiner Gefallen"

Montag, 14. Mai 2018, 22:20 Uhr

Regisseur Paul Feig („Brautalarm“) inszenierte mit „Nur ein kleiner Gefallen“ einen stylischen Psycho-Thriller, der sich tief in die Abgründe menschlicher Beziehungen begibt – angesiedelt zwischen Freundschaft und Verrat, Geheimnissen und Enthüllungen, Liebe und Rache und geprägt durch zahlreiche Handlungstwists.

Paul Feig und Blake Lively. Foto: Judy Eddy/WENN.com

Die Hauptrollen in der Verfilmung des US-Bestsellers von Autorin Darcey Bell spielen Anna Kendrick („Pitch Perfect“) und Sahneschnittchen Blake Lively („Für immer Adaline“). An ihrer Seite sind u.a. Henry Golding in seinem Spielfilm-Debüt, Linda Cardellini („The Avengers: Infinity War“) und Rupert Friend („Homeland“) zu sehen. Wir haben den englischsprachigen Trailer.

Deutscher Kinostart ist erst am 8. November!

Und darum geht’s

Ist es wirklich Freundschaft, was die unscheinbare und mäßig erfolgreiche Mom-Bloggerin Stephanie (Anna Kendrick) und die extravagante Mode-PR-Chefin Emily (Blake Lively) miteinander verbindet oder kommt Emily die alleinerziehende Stephanie nur gelegen, wenn sich ihr übervoller Terminkalender mal wieder überschlägt? So auch, als Emily sie eines Tages bittet, ihren Sohn Nicky von der Schule abzuholen und Stephanie ihr diesen kleinen Gefallen sehr gerne tut. Doch nicht nur an diesem Abend wartet Stephanie vergeblich darauf, dass Emily ihren Sohn abholt – Emily bleibt auch die folgenden Tage und Wochen