Rita Ora soll jetzt Frauen für Fußball begeistern

Montag, 14. Mai 2018, 20:28 Uhr

Rita Ora arbeitet mit der UEFA zusammen, um mehr Frauen für Fußball zu begeistern. Die Sängerin und Schauspielerin tut sich im Rahmen der ‚Together #WePlayStrong‘-Kampagne mit der europäischen Fußball-Organisation zusammen, die ihre ‚The Girls Tour‘ sponsert.

Foto: WENN.com

Sie soll das Image des Frauenfußballs verändern und die ‚Your Song‘-Interpretin empfindet es als „Privileg“, Teil der Kampagne zu sein. In einer Pressemitteilung der UEFA sagt die Sängerin: „Die Werte von ‚Together #WePlayStrong‘ konzentrieren sich nicht nur auf den Fußball, sondern auf weibliche Stärkung und auch Gleichbehandlung, also stand ich sofort zu 100 Prozent hinter der Kampagne, als ich gefragt wurde, mich mit der UEFA zusammenzutun. Es ist ein Privileg, Teil solch einer inspirierenden Kampagne zu sein und Botschaften zu senden, die von Akzeptanz, Individualität und der Suche nach Zugehörigkeit handeln. Meine Botschaft an jedes junge Mädchen, das daran denkt, einen Ball aufzuheben, ist, es einfach zu tun! Teil eines Teams zu sein, fördert Selbstbewusstsein, baut Freundschaften auf und kann befreiend wirken.“

Die UEFA freut sich

Das Ziel von Ora und der UEFA ist es, mit der Kampagne innerhalb von fünf Jahren den Fußball zur Nummer Eins unter den Sportarten für Mädchen und Frauen in europäischen Ländern zu machen.

Peter Willems, der Chef des Marketings und der Sponsoren-Aktivitäten der UEFA, fügte in dem Statement hinzu: „Wir freuen uns, Rita Ora bei ‚Together #WePlayStrong‘ dabei zu haben. Wir glauben, die perfekte Zusammenarbeit gefunden zu haben, um das Spiel europaweit bei jungen Mädchen beliebter zu machen. Unsere Partnerschaft wird sich weiterhin mit dynamischen Überraschungen weiterentwickeln, die dabei helfen sollen, die UEFA mit der Welt junger Frauen in Verbindung zu bringen, durch Musik, Entertainment, Mode und Sport.“