Frischware: Das ist K-391 mit Überflieger Alan Walker

Dienstag, 15. Mai 2018, 22:39 Uhr

Mit der Veröffentlichung seiner Debütsingle „Ignite“ ist K-391 bereit, seine Musik der Welt zu präsentieren. ‚Ignite‘ ist jetzt auf allen digitalen Verkaufsplattformen und Streaming-Diensten verfügbar und als Video hier zu sehen.

Foto: Promo

Das grenzüberschreitende Künstlerkonzept K-391 lässt einen der Realität durch Musik entfliehen, indem es einen musikalischen Ausweg konzipiert. Anstelle einer tatsächlichen Person oder einer Gruppe von Menschen ist K-391 ein innovatives Headset, das als Verkörperung seines Schöpfers wie ein Portal zu einer anderen Realität fungiert. Wir erklären mal, wer dazu gehört.

Alan Walker

Alan Walker ist nicht nur ein enger Freund von K-391, sondern auch ein Künstler, DJ und Produzent, der die Musikszene in den letzten zwei Jahren mit Hits wie Faded, Sing Me To Sleep, Alone und All Falls Down im Sturm erobert hat . Vor seinem 21. Geburtstag hat der Musikkatalog des britischnorwegischen Phänomens weltweit über 10 Milliarden Audio- und Video-Streams generiert und wurde mit mehr als 310 Gold-, Platin- und Diamant-Schallplatten ausgezeichnet.

Seungri

Der talentierte südkoreanische Sänger, Songwriter und Unternehmer ist vor allem als eines der Mitglieder der beliebten Boygroup Big Bang bekannt, die in ihrem Heimatland bereits 18 Nummer-1-Singles vorweisen können. Seungris Debütalbum erscheint im Herbst 2018.

Julie Bergan

Die nordische Pop-Prinzessin hatte bereits einige Hits und mehr als 200 Millionen Audio- und Video-Streams seit ihrem Debüt im Jahr 2014. Die 24-jährige Künstlerin ist bekannt für ihre atemberaubenden Vocals und kraftvollen Live-Auftritte. Kürzlich war sie gemeinsam mit Alan Walker auf Tour durch Europa und hatte einen großartigen Auftritt auf dem Coachella Music Festival.