Max Giesinger wird Michael Schultes Trauzeuge

Dienstag, 15. Mai 2018, 8:13 Uhr

Max Giesinger steht dem ESC-Vierten Michael Schulte als Trauzeuge zur Seite. Schließlich ist er auch dessen best Buddy.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Nach seinem sensationellen vierten Platz beim Eurovison Song Contest kann sich der sympathische Rotschopf nun auf ein weiteres Ereignis freuen: nämlich die Hochzeit mit seiner Verlobten Katharina. Diese soll noch vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes im August stattfinden.

Dabei fehlen darf auf keinen Fall Michaels bester Freund Max Giesinger, der eine besondere Rolle bei der Trauung des Sängers einnimmt. „Wir sind ja beste Buddies seit sechs, sieben Jahren – ich werde ihm einen geilen Junggesellenabschied organisieren“, kündigt der ’80 Millionen‘-Interpret an.

Gefeiert wird erst nächstes Jahr

Dem Mitteldeutschen Rundfunk verrät er, dass „was Witziges“ auf den ‚You Let Me Walk Alone‘-Star zukomme. Beide Künstler nahmen 2012 an der ersten Staffel der Castingshow ‚The Voice of Germany‘ teil und schafften es bis ins Finale. Max (Team Xavier Naidoo) wurde Vierter, Michael (Team Rea Garvey) Dritter. So ein Erlebnis schweißt natürlich zusammen! Über die bevorstehende Hochzeit plaudert der 28-Jährige laut ‚Vip.de‘ aus: „Wir haben zum Glück vorher schon ein bisschen was geplant für die Hochzeit, wenn auch das jetzt erst mal nur die standesamtliche Trauung ist. Groß feiern wollen wir dann erst im nächsten Jahr, wenn es ein bisschen ruhiger wird – kein ESC-Stress, keine Geburt und hochschwanger groß feiern ist ja sowieso nicht so wirklich drin.“