"Superman"-Star Margot Kidder stirbt mit 69 Jahren

Margot Kidder ist tot. Die kanadische Schauspielerin, die am besten bekannt für ihre Rolle der Lois Lane in den ‚Superman‘-Filmen ist, verstarb laut ‚TMZ‘ am Sonntag (13. Mai) in ihrem Zuhause in Livingston, Montana.

Margot Kidder 2009. Foto: WENN

Sie wurde 69 Jahre alt. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Insgesamt vier Mal schlüpfte Kidder in den 1970ern und 80ern in die Rolle von Supermans Gefährtin und stand Christopher Reeve als Clark Kent zur Seite.

Im Jahr 2004 feierte die Darstellerin ihr Comeback im ‚Superman‘-Franchise und war als Bridgette Crosby in zwei Episoden der Serie ‚Smallville‘ zu sehen, die von Clark Kents Anfängen erzählt.

Kidder hinterlässt Tochter

2015 gewann Kidder einen Emmy für ihre Performance in der Mystery-Horror-Serie ‚R. L. Stine’s The Haunting Hour‘. Zuletzt stand sie 2017 für den Film ‚The Neighborhood‘ vor der Kamera. Kidder war dreimal verheiratet: mit dem amerikanischen Schriftsteller Thomas McGuane, dem Schauspieler John Heard und dem französischen Regisseur Philippe de Broca. Mit keinem dieser Männer fand der Star jedoch das große Liebesglück; alle Beziehungen scheiterten. Um Kidder trauert ihre 41-jährige Tochter Maggie, die aus der Ehe mit McGuane stammt.

Margot Kidder: Die 10 bekanntesten Filme

1973: Die Schwestern des Bösen

1975: Tollkühne Flieger

1978: Superman

1979: Amityville Horror

1992: Jagt den Killer

1998: The Clown at Midnight

2005: The Last Sign

2006: The L Word – Wenn Frauen Frauen lieben

2009: Halloween 2

2017: The Neighborhood