"The Strangers: Opfernacht": Erster Trailer

Dienstag, 15. Mai 2018, 22:20 Uhr

Zehn Jahre nach dem Erfolg von ‚The Strangers‘ von Bryan Bertino terrorisieren in „The Strangers: Opfernacht“ erneut psychopathische, maskierte Angreifer unerbittlich ihre arglosen Opfer.

Foto: SquareOne/Universum

Bertino verfasste für den zweiten Teil das Drehbuch, Regie führte Johannes Roberts (24 Meters Down)). In der Rolle der Mutter ist „Mad Men“-Star Christina Hendricks zu sehen, ihren Mann spielt Martin Henderson (Everest, „Grey´s Anatomy“). Die Kinder werden von Bailee Madison („Once Upon a Time – Es war einmal…“) und Lewis Pullman (Battle Of Sexes) verkörpert.

Stylische Bilder, eine durchgängig hohe Spannung und ein mitreißender 80er-Jahre-Soundtrack schaffen eine fesselnde Atmosphäre, die den Zuschauer bis zum fulminanten Finale in ihrem Bann hält. Wir haben nach dem ersten Teaser nun den ersten Trailer. Kinostart-Termin: 21. Juni 2018

Und darum geht’s

Cindy (Christina Hendricks) und ihr Ehemann Mike (Martin Henderson) begeben sich mit ihrer rebellischen Teenager-Tochter Kinsey (Bailee Madison) und ihrem Sohn Luke (Lewis Pullman) in den Familienurlaub. Doch der Trip entpuppt sich schon bald als unvorstellbarer Albtraum. Nachdem die Vier ihre Unterkunft in einem abgelegenen Trailerpark bezogen haben, beginnt mit einem Klopfen an der Tür eine Nacht voller Terror, aus der es kein Entrinnen gibt.

Drei maskierte Fremde mit tödlichen Absichten zwingen die Familie dazu, gemeinsam um ihr Leben zu kämpfen…