Victoria Beckham mit exklusiver Stellenanzeige

Dienstag, 15. Mai 2018, 21:53 Uhr

Victoria Beckham ist auf der Suche nach einem neuen persönlichen Assistenten. Die 44-jährige Modedesignerin ist wieder auf der Suche. Sie hat eine Stellenanzeige für die Position eines PA auf ihrer eigenen Website veröffentlicht.

Foto: FayesVision/WENN.com

Die exzeptionelle Stelle wird Einblicke in ihre finanziellen und geschäftlichen Geheimnisse geben. Sie deckt eine „breite Vielfalt an administrativen Aufgaben“ ab wie die Verwaltung monatlicher Ausgaben und von Terminen und Reiseplänen des ehemaligen Popstars. Mögliche Kandidaten arbeiten eng mit dem CEO und dem Senior Management zusammen und sind außerdem dazu verpflichtet, ein „hohes Level an Diskretion und Vertraulichkeit“ mitzubringen, sowie „vertrauliche Informationen mit Diskretion“ zu behandeln.

Kein Wort über die Vergütung

Ein „sehr guter Schreibstil und außerordentliche Kommunikationsfähigkeiten“ werden außerdem vorausgesetzt. Der Hauptsitz des Jobs wird sich in Battersea in London befindet.

Ein Beitrag geteilt von Victoria Beckham (@victoriabeckham) am Mai 14, 2018 um 1:15 PDT

Darüber hinaus gibt das Inserat keine spezifische Vergütung an. Währenddessen wird Beckham am kommenden Samstag (19. Mai) auf der royalen Hochzeit erwartet. Die brünette Schönheit wurde zusammen mit ihren Spice Girls-Kolleginnen Emma Bunton, Geri Horner, Mel B und Mel C auf die exklusive Zeremonie von Prinz Harry und Meghan Markle eingeladen. Ein Auftritt der Girlband ist allerdings nicht geplant.