Willow Smith: Schockierende Beichte

Dienstag, 15. Mai 2018, 8:29 Uhr

Willow Smith schockiert ihre Mutter Jada mit einer verstörenden Beichte. Die 17-jährige Sängerin stand aufgrund ihrer berühmten Eltern schon immer im Rampenlicht.

Foto: WENN.com

Im Alter von zehn Jahren veröffentlichte sie ihre erste Single ‚Whip My Hair‘, mit der sie große Erfolge in den internationalen Charts erzielen konnte. Doch der plötzliche Wirbel um ihre Person stürzte die Künstlerin in eine heftige persönliche Krise. „Es war nach der ganzen ‚Whip My Hair‘-Sache, ich hatte mit meinem Gesangsunterricht aufgehört und war in diesem grauen Bereich, in dem ich mich fragte ‚Wer bin ich? Was ist mein Zweck? Gibt es etwas, das ich außer dem hier machen kann?'“, berichtet der junge Star.

Hat sich selbst geritzt

Willow gesteht, dass sie eine tiefe innere Lehre gefühlt habe, die sie zu selbstzerstörerischen Taten trieb: „Nach der Tour und der Promotion und diesen Sachen wollten sie, dass ich mein Album fertig stelle. Und ich meinte ‚Das werde ich nicht machen‘. Und nachdem sich das alles beruhigt hat und eine Art Ruhepause eingekehrt war, hörte ich viel dunkle Musik. Es war einfach so verrückt und ich stürzte in dieses schwarze Loch und ritzte mich selbst.“

Ihre Mutter Jada reagiert mit Entsetzen auf dieses Bekenntnis. „Was? Wann hast du dich selbst geritzt? Davon weiß ich nichts. Wo hast du dich geritzt?“, zeigt sie sich in ihrer ‚Red Table Talk‘-Show bestürzt. Daraufhin erwidert Willow: „Am Handgelenk. Ich meine, man kann es nicht mal mehr sehen, aber ein bisschen was ist noch da.“ Die Musikerin habe einfach „einen Moment lang ihren Verstand verloren“. Sie gesteht: „Ich rede nie darüber, weil es so eine kurze und seltsame Zeit in meinem Leben war. Aber man muss es da rausschaffen.“