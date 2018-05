Britney Spears: Neues Video mit Söhnen

Mittwoch, 16. Mai 2018, 14:00 Uhr

Britney Spears bezeichnet ihre Söhne als „ihre Welt“. Die 36-jährige Sängerin hat gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline den 12-jährigen Sean Preston und den 11-jährigen Jayden James. Nun hat sie auf Instagram ein Video gepostet, in dem sie erklärt, wie sehr sie es genießt, ihnen beim „wachsen, lächeln und lachen“ zuzuschauen.

Im Video sieht man Britney, wie sie mit ihren Söhnen und ihrem kleinen Hund gemeinsam im Garten ihres Hauses herumtollt. Darunter steht geschrieben: „Nichts macht mich als Mutter glücklicher, als meinen Söhnen dabei zuzusehen, wie sie wachsen, lächeln und lachen!! Sie sind meine Welt und ich liebe Tage wie diese, wenn wir einfach herumrennen und zusammenspielen können.“

Die ‚Toxic‘-Interpretin teilte zudem ein weiteres Video ihrer Kinder im Fitnessraum, in dem sie auf Trampolinen springen und sich an Pull-ups versuchen. Dazu kommentierte sie: „Ich liebe es, diesen Jungs dabei zuzuschauen, wie sie erfolgreich bei dem sind, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Auch wenn sie bei den Pull-ups schummeln.“

Auftritte stärken ihr Selbstvertrauen

Erst kürzlich hatte die Jugendliebe von Justin Timberlake verraten, dass sie ihre Auftritte dazu nutze, „ihr Selbstvertrauen zu stärken“ und ihre Selbstbewusstseinsprobleme zu überwinden. Der Nachrichtenagentur ‚Associated Press‘ sagte sie: „Ich denke, es ist ein Fluchtweg. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, weil ich so schüchtern bin. Das Auftreten stärkt mein Selbstvertrauen. Es ist wie so eine Alter-Ego-Sache. Irgendetwas macht Klick und ich verwandele mich in diese andere Person. Ich glaube, es ist eine Art Geschenk, dazu fähig zu sein. Ich bin sehr sensibel und manchmal möchte ich einfach wegrennen, weil ich eine sehr schüchterne Person bin. Ich denke, Energie ist ansteckend und wenn ich mit den Tänzern auf die Bühne gehe, dann schicken wir uns gegenseitig Vibes. Wir fühlen dieselbe Energie.“