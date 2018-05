Meghan Trainor kann ihre Hochzeit kaum erwarten

Mittwoch, 16. Mai 2018, 19:10 Uhr

Meghan Trainor möchte ihren Verlobten so schnell wie möglich heiraten. Die ‚All About That Bass‘-Hitmacherin kann es nicht abwarten, den Bund der Ehe mit Daryl Sabara einzugehen. Obwohl die beiden noch kein Datum festgelegt haben, soll der große Tag so bald wie möglich stattfinden.

Foto: WENN.com

Nach ihren Heiratsplänen gefragt, erzählte sie in der ‚Today Show‘: „Ich meine, ich weiß nicht wann oder wo, aber wir werden es tun. Ich mache das fest. Er gehört mir.“ Bereits zuvor hatte die 24-jährige Sängerin zugegeben, dass sie sich schon nach einer Woche Beziehung sicher war, den Rest ihres Lebens mit ihrem Verlobten verbringen zu wollen.

Sie sagte in einem Interview mit ‚BANG Showbiz‘: „Woche Eins. Ich war ein wenig aggressiv. Wir haben ‚Ich liebe dich‘ in der ersten Woche zueinander gesagt, es hat eine Minute gedauert und er sagte sowas wie ‚Ich bin entzückt von dir‘ oder so und ich sagte ‚Was bedeutet das? Sag es einfach!'“

Ein Beitrag geteilt von Meghan Trainor (@meghan_trainor) am Apr 18, 2018 um 6:51 PDT

Noch nie die Schnauze voll von jemandem

Trainor habe zudem noch nie „einen anderen Menschen“ so geliebt wie Sabara und genieße jeden Tag mit ihm. „Es ist wie diese kitschige Aussage ‚Du weißt es, wenn du es weißt‘ und das ist so echt, weil ich noch nie zuvor so etwas mit einem anderen Menschen gehabt habe, ich habe noch nie nicht die Schnauze voll von jemandem gehabt. Ich war praktisch jeden Tag mit ihm zusammen und ich habe nicht die Schnauze voll von ihm und ich vermisse ihn, wenn er sich nicht in Sichtweite befindet, es ist widerlich“, erklärte sie weiter.