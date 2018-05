Reese Witherspoon macht Film über Tennis-Legende Navratilova

Mittwoch, 16. Mai 2018, 16:07 Uhr

Als Tennisspielerin hat Martina Navratilova Geschichte geschrieben. In einer Dokumentation über die Ausnahme-Sportlerin soll aber vor allem ihr soziales und politisches Engagement im Vordergrund stehen.

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (42, „Walk the Line“) ist als Produzentin bei einer Doku über die Tennis-Ikone Martina Navratilova (61) an Bord. Ihre Firma Hello Sunshine werde zusammen mit dem US-Journalisten Glenn Greenwald und der Produzentin Suzanne Gilbert das Projekt übernehmen, wie das Branchenblatt „Variety“ am Dienstag berichtete.

Pulitzer-Preisträger Greenwald, der zusammen mit der Dokumentarfilmerin Laura Poitras die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über den Geheimdienst NSA veröffentlicht hatte, will das soziale und politische Engagement der früheren Weltklasse-Tennisspielerin in den Vordergrund stellen.

Outing schon vor Jahren

Neben ihrer Tennis-Karriere setzte sich die bekennend lesbische Sportlerin vor allem für die Rechte von Frauen, Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender-Menschen ein. Er wolle ihre Rolle als Pionierin sowie als Inspiration und Vorbild für Millionen Menschen würdigen, sagte Greenwald (51) in einer Mitteilung. Dabei soll seine eigene Sichtweise als schwuler Junge, der im konservativen Florida aufwuchs und Navratilova als seine Heldin ansah, einfließen. (dpa/KT)