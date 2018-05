Backstreet Boys: Comeback mit Country-Musik?

Donnerstag, 17. Mai 2018, 12:54 Uhr

Die Backstreet Boys planen möglicherweise ein reines Country-Album. Die Boyband, die aus A.J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson und Brian Littrell besteht, möchte ihr erstes Album seit ‚In a World Like This‘ von 2013 dieses Jahres veröffentlichen.

A. J. McLean, Nick Carter, Howie Dorough, Kevin Richardson & Brian Littrell. Foto: DJDM/WENN.com

Nun gaben die Amerikaner zu, dass sie sich zwar dagegen entschieden haben, ein „reines Country-Album“ herauszubringen, sich die Idee aber für später im Kopf behalten. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ sagte Howie Dorough: „In letzter Zeit haben wir viele positive Reaktionen aus der Country-Welt bekommen, also haben wir definitiv darüber nachgedacht und sogar darüber gesprochen, ein reines Country-Album zu machen. Ich will nicht sagen, dass [die Idee] nicht immer noch auf dem Tisch ist und wir es für später in Erwägung ziehen, aber wir haben uns darauf besonnen, dass unsere Wurzeln in der Popwelt liegen.“ Die ‚I Want It That Way‘-Hitmacher bekamen die Inspiration für ihr neues Album durch ihre Las Vegas-Show.

Sie sind sich treu geblieben

„Aber zur selben Zeit haben wir ein wenig mit der Elektro-Welt herumexperimentiert und mit den Chainsmokers kollaboriert und Steve Aoki und Zedd kennengelernt“, erzählt der 44-Jährige weiter. „In Las Vegas mit dieser Dauershow zu sein, hat uns definitiv die Möglichkeit gegeben, diese Produzenten und DJs zu treffen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, also hat sich das definitiv auf die Musikrichtung ausgewirkt. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Platte ein wenig von allem enthält – wir bieten unsere typischen Melodien und Harmonien, sind aber auch ein wenig in Richtung Dance, Country und R’n’B gegangen und uns gleichzeitig treu geblieben.“

Die Boyband-Urgesteine planen nun auch, mit ihrer neuen LP wieder um die Welt zu touren. Dorough sagte dazu: „Wir werden im Juli, August, Oktober, November und Februar noch einige Shows in Vegas geben, dann ist der Plan, dieses Album und alle unsere größten Hits auf eine Welttour mitzunehmen.“

Gestern veröffentlichten die Herrschaften jedenfalls ihr neues Video „Don’t Go Breaking My Heart“.