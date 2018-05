"Bauer sucht Frau" geht in eine neue Runde: Hier bewerben Mädels!

Donnerstag, 17. Mai 2018, 23:19 Uhr

Das gab es ja auch noch nie bei „Bauer sucht Frau“: 2018 wollen ein alleinstehender Farmer aus Kanada, ein Bauer aus Österreich und ein Neffe mit seinem Onkel durch die TV-Romanze mit Inka Bause die Liebe ihres Lebens finden.

Andreas (67) aus British Columbia lebt allein auf seiner 32 Hektar großen Ranch mitten im traumhaften Westen Kanadas. Foto: MG RTL D

Außerdem ist auch in diesem Jahr ein fescher Farmer aus Namibia und einer aus Luxemburg dabei. „Unser Kuppelerfolg scheint sich weltweit herumzusprechen“, jubelt Inka Bause, quasi die Herzogin der guten Laune und Verkupplerin der Nation. „Bauern aus der ganzen Welt vertrauen uns und legen ihre Zukunft in unsere Hände. Das ist – wie bei allen anderen Bauern natürlich auch – eine große Ehre und ein großer Vertrauensbeweis. Das spornt uns alle an, sie dabei zu unterstützen glücklich zu werden!“

Pfingstmontag werden 16 Landwirte präsentiert

Am Pfingstmontag (21. Mai 2018) werden bei RTL ab 19.05 Uhr und unter rtl.de die insgesamt 16 liebeshungrigen Landwirte von Inka Bause vorgestellt. Aus den Bewerbungen sucht sich der Landwirt die Damen aus, die er zum großen Scheunenfest einlädt.

Bernhard (53) aus Schwaben: „Ohne meine Mutti gäbe es bei mir nur Butterbrot!“, Foto: MG RTL D

Dort lernen sich ja bekanntlich die auserwählten Frauen und ihr Bauer erstmals kennen. Nach ersten gemeinsamen Stunden auf dem Fest muss sich der jeweilige Bauer entscheiden, welche Frau oder welche Frauen er zu sich auf den Hof eingeladen möchte. Während der anschließenden Hofwoche wird es sich dann zeigen, bei wem Amors Pfeile mitten ins Herz treffen und bei wem nicht. RTL strahlt die 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ im Herbst 2018 aus.

Interessierte Frauen können sich unter [email protected] (oder telefonisch Tel. 030 25 79 200 – 200) und ab Pfingstmontag auch unter Tel. 01805 330 003 (Phone3 GbR. 0,14 Eur/Min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max 0,42 Eur/Min) bewerben! Haut in die Tasten Mädels!