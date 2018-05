Bella Hadid lebt ihren Stil endlich komplett aus

Donnerstag, 17. Mai 2018, 19:27 Uhr

Bella Hadid gesteht, endlich das nötige Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, um ihren eigenen Stil auszuleben. Das 21-jährige Model hat mit seinen Outfits auf dem diesjährigen Filmfestival in Cannes so einigen Gästen und Zuschauern den Atem geraubt.

Foto: ATP/WENN.com

Doch auch wenn das Bereisen der Welt für exotische Fotoshootings zum Alltag des jungen Models gehört, muss sie gestehen, eine absolute Niete im Kofferpacken zu sein. So soll die dunkelhaarige Schönheit dazu neigen, einen wilden Mix von Klamotten in ihren Koffer zu stopfen, wenn ihr mal wieder ein Businesstrip bevorsteht.

In einem Gespräch mit dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin, erklärt das Model schmunzelnd: „Ich packe wirklich alles ein. Ich bin wirklich unglaublich schlecht im Kofferpacken, da ich mich immer frage ‚Aber was soll ich anziehen, wenn mir kalt wird oder im Flugzeug?‘. Deshalb packe ich immer fünf Kaschmirpullover ein. Außerdem mag ich es, andere Kleidung zu unterschiedlichen Orten mitzunehmen. Denn während ich manchmal dazu tendiere, ein komplett schwarzes Outfit zu tragen, so entscheide ich mich an anderen Tagen gerne mal dazu, ein Regenbogen-Kleid zu tragen. Das hängt bei mir voll und ganz von meiner Stimmung ab.“

Mode hat sie schon immer fasziniert

Doch auch wenn Hadid bereits seit ihrem siebzehnten Lebensjahr modelt, soll sie sich erst seit kurzem auch in ihrem ganz eigenen Stil wohlfühlen. So fügt sie hinzu: „Fashion hat mich schon immer begeistert und es interessiert mich dabei auch nicht, ob anderen Leuten meine Outfits gefallen. Ich bin endlich selbstsicher genug, die Dinge zu tragen, die mir gefallen. Denn schließlich geht es bei Mode genau darum, dass du zufrieden damit bist, was du trägst. Alles andere ist zweitrangig.“ Denn auch wenn sich das Model darüber bewusst ist, dass es gegebenenfalls Outfits gab, bei denen sie es „übertrieben“ hat, so halfen ihr diese Fauxpas dabei, ihren eigenen Stil zu finden.