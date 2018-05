Britney Spears über ihre Liebe zur Sportkleidung

Donnerstag, 17. Mai 2018, 13:22 Uhr

Britney Spears schlüpft für ihren Hausputz in super kurze Sporthosen. Die 36-jährige Sängerin und zweifache Mutter ist bekannt für ihre extravaganten Bühnen-Outfits, in denen sie Hits wie ‚Crazy‘ und ‚Baby One More Time‘ performt.

Foto: Sheri Determan/WENN.com

Wenn es allerdings ums Aufräumen und Putzen ihres eigenen Hauses geht, gesteht die zweifache Mutter, eher zu kurzer Sportkleidung zu greifen. In einem Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin beantwortet Spears die Frage, auf welches Kleidungsstück sie in ihrem Kleiderschrank nicht verzichten könnte, damit: „Ich liebe Sportkleidung. Ich war schon immer ein Mädchen, das gerne Shorts getragen hat. Ich habe in meiner Jugend viel Basketball gespielt, deshalb fühle ich mich in einer kurzen Hose und einem Tank-Top am wohlsten. Das trage ich auch zuhause, wenn ich das Haus putze.“

Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) am Mai 15, 2018 um 9:54 PDT

Schwarze Kleidchen bevorzugt

Die Kleiderwahl für ein Rendezvous fällt bei der Sängerin auch „schlichter“ aus, als erwartet. So setzt die blonde Schönheit bei Dates auf das „klassische“ kleine Schwarze. Sie erklärt: „Ich trage einfach gerne ein kurzes schwarzes Kleid. Mit dieser Kleiderwahl bist du einfach immer auf der sicheren Seite, egal wohin du gehst. Es ist einfach ein schönes Kleid.“