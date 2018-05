"Der Mann aus dem Eis": Der Kinohit mit Jürgen Vogel jetzt für Zuhause

Donnerstag, 17. Mai 2018, 16:50 Uhr

Der spektakuläre Kinofilm zu einer der bekanntesten und ältesten Mumien der Welt – Ötzi – ist ab 18. Mai auch für zu Hause via DVD, Blu-ray und Video on Demand zu haben! Wir konnten dem Verleih Blu Rays für eine Verlosung abringen!

„Der Mann aus dem Eis“ nimmt sich der Geschichte des Kelab (brillant: Jürgen Vogel) an und konstruiert ein packendes Abenteuer um die möglichen letzten Tage des legendären „Ötzi“.

Vor 5.300 Jahren in der Jungsteinzeit. Eine Großfamilie lebt friedlich an einem Bach in den Ötztaler Alpen. Ihrem Anführer Kelab obliegt es, den heiligen Schrein zu verwahren. Während Kelab auf der Jagd ist, wird seine Siedlung überfallen und die gesamte Sippe ermordet, darunter auch Kelabs Frau und sein Sohn. Auch das Heiligtum der Gemeinschaft wird geraubt. Getrieben von Schmerz und Wut hat Kelab nur noch ein Ziel – Vergeltung!

Kelab folgt den Spuren der Täter und dabei den Gefahren der Natur ausgesetzt. Ein tragischer Irrtum macht ihn selbst zum Gejagten. Schließlich steht Kelab nicht nur den Mördern seiner Familie, sondern auch sich selbst gegenüber.

Wird er seinem Drang nach Rache nachgeben und selbst zum Täter? Oder gelingt es ihm, den ewigen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen?

