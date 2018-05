James Marsden: Seine Neue darf mit in den Urlaub mit der Ex

Donnerstag, 17. Mai 2018, 21:49 Uhr

James Marsden nimmt seine neue Freundin mit in den Familienurlaub mit seiner Ex-Frau. Der 44-jährige Schauspieler hat sich 2011 nach elf Jahren Ehe von seiner Frau Lisa Linde getrennt, mit der er die beiden Kinder Jack (17) und Mary (12) hat.

Edei und James Marsden. Foto: FayesVision/WENN.com

Und auch wenn der Hollywoodstar seine Scheidung immer noch als herzzerreißend bezeichnet, versteht sich das Ex-Paar heute sehr gut und Marsden darf sogar seine neue Freundin Edei, die mit bürgerlichem Namen Emma Deigman heißt, mit in den gemeinsamen Familienurlaub bringen.

Gegenüber dem ‚Men’s Health‘-Magazin erzählt der Darsteller: „Ich bin sehr glücklich. Jemand, der das Ganze nur von außen betrachtet, fragt sich vielleicht, was das für eine schräge Hippie-Familie ist. Aber wenn du Menschen hast, die sich umeinander sorgen und sich gemeinsam um die Kinder kümmern und ihnen Liebe geben wollen, wie kannst du das dann nicht begrüßen?“ An die Scheidung erinnert sich Marsden immer noch mit gemischten Gefühlen zurück. Zwar ist er unglücklich, dass es so weit kommen musste, aber er ist stolz auf sich, dass er an der Situation wachsen konnte.

Familie ist ihm wichtig

„Es war bei Weitem das Schlimmste überhaupt. Ich liebe sie. Und ich habe zu mir gesagt ‚Oh Gott, mache ich gerade dasselbe wie meine Eltern?‘. Du willst einfach nicht, dass es sich wie Versagen anfühlt. Es ist traurig und herzzerreißend. Aber dieses Mal habe ich das durchgestanden und nicht wie bei meinen Eltern verdrängt und das ist wichtig. Du trennst dich nicht nur von deiner Frau, sondern auch von deinen Kindern, deinem Zuhause und deiner Familie. Daran wirst du immer wieder schmerzlich erinnert. Du denkst nur ‚Mist, was soll ich daraus lernen?'“, erinnert sich Marsden im Interview.