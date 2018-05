Vin Diesel: Wird das hier sein nächster großer Hit?

Donnerstag, 17. Mai 2018, 11:39 Uhr

Vin Diesel ist der Star des neuen Action-Comedy-Films ‚Muscle‘. Der 50-jährige Schauspieler hat sich mit Samantha Vincent, Reginald Hudlin und Byron Phillips zusammengetan und produziert gemeinsam mit ihnen für STXfilms den Streifen, der ein neues, erfolgreiches Action-Franchise etablieren soll.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Adam Fogelson, der Geschäftsführer von STXfilms, erklärte: „Ich kenne Vin seit über zehn Jahren, nachdem wir eng am ‚Fast and Furious‘-Franchise zusammengearbeitet haben und ich bin so aufgeregt, dass er zu diesem Genre zurückkehrt.“ Von dem neuen Projekt verspricht sich die Produktionsfirma viel, wie Fogelson ausführte: „‚Muscle‘ ist der perfekte Mix aus Action und Comedy, für den ihn Millionen treu ergebene Fans auf der ganzen Welt lieben gelernt haben, und wir glauben, dass es das Potenzial hat, sein nächstes großes Franchise zu werden.“

Details noch nicht bekannt

Wovon genau der Streifen handeln wird, wurde noch nicht verraten. Auch Details zum Regisseur oder Drehbuchautor stehen noch aus. Kürzlich wurde außerdem bekannt, dass Diesel für ‚Bloodshot‘ unterschrieben hat und den Titelhelden in der Adaption der Valiant-Comicbuchserie spielen wird.

Im Gegensatz zu anderen Comicwelten, die sich um Götter und Superhelden drehen, fokussiert sich das ‚Valiant Expanded Universe‘ auf gewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Das Franchise besitzt über 2000 Charaktere und hat bereits mehr als 80 Millionen Comicbücher verkauft. Für den Streifen wird Diesel erneut mit ‚Fast and Furious‘-Produzent Neal H. Moritz zusammenarbeiten. Die Dreharbeiten sollen bereits im Juli beginnen.