Heidi Klum und ihr junger Lover in Cannes

Freitag, 18. Mai 2018, 8:40 Uhr

Model Heidi Klum (44) und Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz (28) haben sich erstmals zusammen auf einem roten Teppich gezeigt.

Foto: KIKA/WENN.com

Am Donnerstag posierten sie am Rande Filmfestivals in Cannes ziemlich innig bei der Benefizveranstaltung „Cinema Against Aids“. Die „Germany’s Next Topmodel“-Moderatorin präsentierte noch viel innigere Fotos nebst Herzchen auf ihrem Instagram-Account. Vermutlich ist es Liebe.

Der 16 Jahre jüngere Musiker und die vierfache Modelmama sorgten in den letzten zwei Monaten immer wieder für Wirbel mit mehr oder weniger intimen Paparazzi-Fotos. Das Kleid ist jedenfalls ein Traum aus Silber, Heidis Schwarz-Weiß-Filter lässt es allerdings wie ein Hochzeitskleid aussehen. Die Fans sind zwiegespalten. Die einen freuen sich für das Paar und wünschen alles Gute. Die anderen sind skeptisch und es hagelt böswillige Kommentare. „Einfach nur PF und Aufmerksamkeit. Heidi es wird langsam peinlich“, spekuliert ein User, dem sich viele anschließen.

Foto: Euan Cherry/WENN

Alles nur PR?

Für eine geplante Aktion würden die Kommentare von Toms Bandkollegen Bill Kaulitz und Georg Listing sprechen, die direkt als erste einige Herzen unter das Bild setzten. Bill teilte das Pärchen-Foto seines Bruders auch gleich in seiner Instagram-Story und der Bemerkung „Lovebirds“.

Tja, was das Geheimnis dieser Liebe ist, wissen wohl weiterhin nur die beiden Verliebten selbst.

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Mai 17, 2018 um 11:06 PDT