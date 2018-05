Hape Kerkeling: Besondere Auszeichnung

Samstag, 19. Mai 2018, 16:28 Uhr

Hape Kerkeling erhielt einen Ehrenpreis bei der gestrigen Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises. Der 53-Jährige hat sich bereits 2014 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vielleicht haben die Organisatoren des Fernsehpreises auch deswegen gemerkt, welch wichtige Rolle der Entertainer in der deutschen TV-Landschaft spielte.

Der Preisträger in der Kategorie „Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten“ ist Hape Kerkeling. Foto: MG RTL D / Stephan Görlich

Daher wurde dem Multitalent nun der Blaue Panther in der Kategorie Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich begeistert von Kerkeling und würdigte den Schauspieler: „Hape Kerkeling ist einer der ganz großen Humoristen der Gegenwart. Ob als Politiker oder Königin, Hape Kerkeling bringt uns mit großem schauspielerischen Talent und feinem Humor zum Schmunzeln. Den Menschen Kerkeling zeigt er uns in der Beschreibung seiner Pilgerreise und stellt damit abermals seine vielen verschiedenen Facetten unter Beweis. Mit der Verleihung des Ehrenpreises des Bayerischen Ministerpräsidenten an Hape Kerkeling würdigen wir ein Multitalent!“

Neben Kerkeling gingen Julia Jentsch und Christian Schwochow als große Gewinner des Abends hervor. Die beiden erhielten in der Kategorie Fernsehfilm, Serien und Reihen jeweils die Auszeichnung als beste Darstellerin und bester Darsteller.

Die Verleihung des Bayerischer Fernsehpreises 2018 wird moderiert von Barbara Schöneberger. Foto: MG RTL D / Stephan Görlich

RTL wurde bei der gestrigen Verleihung mit insgesamt zwei Panthern geehrt. So durfte sich in der Kategorie Unterhaltung Mark Land, verantwortlicher Redakteur von „Ninja Warrior Germany“ aus dem Bereich Comedy & Real Life bei RTL, über einen blauen Panther freuen.

Die Veranstaltung wurde von Barbara Schöneberger moderiert und wird am Pfingstsonntag (20. Mai) um 22.45 Uhr ausgestrahlt werden.

Der seit 1989 verliehene Bayerische Fernsehpreis ist einer der renommiertesten und begehrtesten Auszeichnungen im deutschen Fernsehen und wird in fünf Kategorien vergeben: Information, Fernsehfilme, Reihen und Serien, Unterhaltung sowie für Kultur und Bildung.