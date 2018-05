Let's Dance: Thomas Hermanns ist raus

Samstag, 19. Mai 2018, 9:59 Uhr

3,55 Millionen Zuschauer waren am Freitag Abend bei ‚Let’s Dance‘ dabei, in der der lange als Favorit gehandelte Thomas Hermanns leider ausschied.

Thomas Hermanns und Regina Luca. Foto: MG RTL D / Guido Engels

In der 9. Live-Show wurde es magisch. Die sechs Tanzpaare mussten zwei neue Tänze einstudieren und es ging besonders emotional auf dem Tanzparkett zu. Die Stars tanzten ihren persönlichen „Magic Moment“ im Freestyle. Außerdem traten jeweils zwei Paare in Tanzduellen gegeneinander an. Für Thomas Hermanns und Tanzpartnerin Regina Luca, die von der Jury insgesamt 47 Punkte bekamen, riefen nicht genug Zuschauer an. Sie mussten den Tanzwettbewerb verlassen. Thomas Hermanns: „Mein Herz ist traurig, aber mein Knie freut sich auf den Sommer.“ Seine Tanzpartnerin zeigte sich dagegen frustriert: „Ich habe wirklich gehofft, dass wir das weitermachen können“,

Die weiterkommenden Paare: V.l.: Sergiu Luca und Barbara Meier, Ingolf Lück und Ekaterina Leonova, Julia Dietze und Massimo Sinato, Iris Mareike Steen und Christian Polanc, Judith Williams und Erich Klann. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Daniel Hartwich führte gemeinsam mit Victoria Swarovski durch die Show. In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte.

Die Jurywertungen der „Magic Moments“

(Einzeltänze und der Tanzduelle (die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben)

Schauspielerin Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37): Freestyle, „Knockin on Heaven’s Door“, Bob Dylan.

Paartanz: 30 Punkte.

Tanzduell: 29 Punkte.

Insgesamt: 59 Punkte.

Julia Dietze und Massimo Sinato mit ihrem Freestyle. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Model Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35): Freestyle, Medley „Ich war noch niemals in New York“, Udo Jürgens / „Empire State of Mind“, Alicia Keys und Jay Z.

Paartanz: 27 Punkte.

Tanzduell: 29 Punkte.

Insgesamt: 56 Punkte.

Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) und Erich Klann (30): Freestyle, „Music Was My First Love (Millenium Edition)“, John Miles.

Paartanz: 25 Punkte.

Tanzduell: 27 Punkte.

Insgesamt: 52 Punkte.

Judith Williams und Erich Klann mit ihrem Freestyle. Foto: MG RTL D / Guido Engels

Moderator Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova (31): Freestyle, „Mother´s Journey“, Yann Tiersen.

Paartanz: 21 Punkte.

Tanzduell: 28 Punkte.

Insgesamt: 49 Punkte.

Moderator Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29) – mit Unterstützung durch Profitänzer Robert Beitsch (26): Freestyle, „Love Is In The Air“, John Paul Young.

Paartanz: 21 Punkte.

Tanzduell: 26 Punkte.

Insgesamt: 47 Punkte.

Ingolf Lück und Ekaterina Leonova mit ihrem Freestyle. Foto: MG RTL D / Guido Engels

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (40): Freestyle, „All This Time“, Maria Mena.

Paartanz: 20 Punkte.

Tanzduell: 20 Punkte.

Insgesamt: 40 Punkte.

In den Tanzduellen traten an:

Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (40) gegen Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37): Streetdance, „Push it!“, Salt-N-Pepa.

Judith Williams (45) und Erich Klann (30) gegen Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35): Bollywood, „Darshan“, B21.

Moderator Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova (31) gegen Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Charleston; Girls, Girls, Girls; Sailor.

