Alden Ehrenreich: Hilfe von Harrison Ford?

Sonntag, 20. Mai 2018, 15:42 Uhr

US-Schauspieler Alden Ehrenreich ist mit „Star Wars“ aufgewachsen. Jetzt ist er selbst Teil der Science-Fiction-Saga. Von Harrison Ford hat er einen tollen Tipp bekommen.

Foto: 2017 Lucasfilm Ltd

Hat Ford Tipps gegeben?

Ehrenreich, der im neuen „Star Wars“-Film die Hauptrolle des Han Solo spielt, holte sich Rat von seinem Vorgänger Harrison Ford. „Ich habe mit ihm Mittag gegessen“, erzählte der 28-jährige US-Amerikaner im Interview der Nachrichtenagentur dpa. Ob Ford, der in den früheren Werken Han Solo verkörperte, ihm dabei Tipps für die Dreharbeiten gegeben habe? „Ja, er sagte zu mir: Wenn dich jemand fragt, sagst du einfach, ich hätte dir alles erzählt, was du wissen musst“, berichtete Ehrenreich lachend – mehr wollte er aber nicht verraten.

Foto: 2017 Lucasfilm Ltd

Er habe als Kind alle „Star Wars“-Figuren gehabt. „Ich habe mit ihnen gespielt und mir vorgestellt, ich sei selbst dabei.“ Den ersten Film der Original-Trilogie habe er mit fünf oder sechs Jahren angeschaut. „Ich habe ihn zuhause mit einem Freund auf Videokassette gesehen.“

Ehrenreich („Hail, Caesar!“) ist in „Solo: A Star Wars Story“ als junger Han Solo zu sehen, bevor der auf die Rebellen trifft. Regie führte Ron Howard. Der Film feierte beim Festival Cannes Premiere und kommt am 24. Mai in die Kinos. (dpa/KT)