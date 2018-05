Alles über "Catch Me!" mit Jeremy Renner und Jake Johnson

Sonntag, 20. Mai 2018, 22:05 Uhr

Am 26. Juli startet in den deutschen Kinos „Catch Me“. Nach einer wahren Begebenheit erzählt die Komödie von New Line Cinema eine Geschichte, die zeigt, wie weit manche Typen gehen, um der Letzte im Spiel zu sein.

Foto: Warner Bros.

An einem Monat in jedem Jahr stürzen sich fünf Freunde in ein wildes, kompromissloses Fang-Spiel, das sie schon seit der ersten Klasse spielen. Sie riskieren Kopf und Kragen, ihre Jobs und ihre Freundschaft, um die anderen zu besiegen und den Schlachtruf „Du bist …!“ brüllen zu können. In diesem Jahr fällt das Spiel zusammen mit der Hochzeit ihres einzigen unbesiegten Spielers. Das könnte ihn zu einem leichten Opfer machen.

Doch er weiß, dass sie kommen … und ist bereit.

Starbesetzung

„Catch Me!“ wurde inszeniert von Jeff Tomsic (Comedy-Central-Serie „Broad City“) mit einem Ensemble, das angeführt wird von Ed Helms (die „Hangover“-Filme, „Wir sind die Millers“), Jake Johnson (Serie „New Girl“), Annabelle Wallis („Die Mumie“), Hannibal Buress („Bad Neighbors“), Isla Fisher („Die Unfassbaren – Now You See Me“), Rashida Jones (Serie „Parks and Recreation“), Leslie Bibb („Iron Man 2“) sowie Jon Hamm („Baby Driver“, Serie „Mad Men“) und Oscar-Kandidat Jeremy Renner („Tödliches Kommando“, „The Town – Stadt ohne Gnade“).