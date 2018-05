Charlie Hunnam und Rami Malek in "Papillon": Neue Bilder!

Sonntag, 20. Mai 2018, 13:36 Uhr

Am 26. Juli startet in den deutschen Kinos die Neuverfilmung des Gefangenendramas „Papillon“. In dem Klassiker von 1973 brillierten seinerzeit Dustin Hoffman und Steve McQueen.

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Jose Haro

Mit der Neuinterpretation des Film- und Romanklassikers von Regisseur Michael Noer kommt also die unglaubliche Lebensgeschichte des Henri „Papillon“ Charrière erneut auf die große Leinwand. Der Film zeigt die Deportation von etwa hundert Gefangenen aus Frankreich in die Strafkolonie Französisch-Guayana.

In den Hauptrollen des eindrucksvollen Fluchtdramas spielen der britische Frauenschwarm Charlie Hunnam und US-Schauspieler Rami Malek, der demnächst ja auch als Freddie Mercury im Queen-Biopic zu sehen ist. In weiteren Rollen spielen Roland Møller („Unter dem Sand“, „Atomic Blonde“), Yorick Van Wageningen („Verblendung“), Tommy Flanagan („Guardians of the Galaxy Vol. 2“) und U2-Bonos-Tochter Eve Hewson („Bridge of Spies: Der Unterhändler“). Jetzt gibt es neue Szenenbilder.

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Jose Haro

Worum geht’s?

Henri „Papillon“ Charrière (Charlie Hunnam) wird im Frankreich der 30er Jahre zu Unrecht wegen Mordes verurteilt und muss seine lebenslange Haftstrafe in der berüchtigten Strafkolonie St. Laurent in Französisch-Guayana verbüßen. Auf dem Weg dorthin begegnet Papillon dem seltsamen Louis Dega (Rami Malek), einem verurteilten Fälscher. Nachdem er ihn vor einem Angriff anderer Häftlinge verteidigen konnte, treffen sie eine Vereinbarung: Dega steht fortan unter Papillons Schutz, im Gegenzug finanziert Dega Papillons Fluchtversuche.

Im Laufe der Zeit entwickelt sich zwischen den beiden Männern eine tiefe Freundschaft, die ihnen hilft, den schweren Arbeitsdienst und die sadistische Behandlung der Wärter zu überleben und die ihnen immer wieder die Kraft gibt, nicht aufzugeben…

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Jose Haro

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Jose Haro

