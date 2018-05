Sonntag, 20. Mai 2018, 21:43 Uhr

Khloé Kardashian lobt die Frauen in ihrer Familie. Die 33-Jährige bezeichnet ihre Mutter und ihre Schwestern als „stark und robust“. Vor gut einem Monat brachte die Reality-TV-Darstellerin ihre Tochter True zur Welt.

Khloé Kardashian: Loblied auf die Familie

In ihrer App ‚khloewithak.com‘ spricht sie nun über das starke familiäre Band, das sie mit Mutter Kris Jenner, den Schwestern Kim und Kourtney Kardashian und den Halbschwestern Kendall und Kylie Jenner teilt. „Die KarJen Frauen sind alle so unglaublich stark und robust. Wir alle lernen und unterstützen einander komplett und wir haben so viel Liebe und ein so großes Bedürfnis, uns nah zu sein. Deshalb weiß ich auch, dass dieses Familienband niemals gebrochen werden wird. Ich bin so stolz, ein Teil unserer Familie zu sein.“

Tristan hat sie vergeben

Dieser Kommentar folgt einem kryptischen Post auf Instagram, den die hübsche Blondine Anfang der Woche teilte und der andeutete, dass sie ihrem Freund und Vater ihrer neugeborenen Tochter vergeben habe. Tristan Thompson hatte sie nur wenige Tage vor der Geburt mit einer anderen Frau betrogen. Der Post lautete: „Es geht immer darum, nach wem du dich in einem vollen Raum umschaust. Dahin gehört dein Herz.“