Melania Trump ist nach Operation "bester Dinge"

Sonntag, 20. Mai 2018, 8:54 Uhr

Melania Trump hat das Krankenhaus nach ihrer Operation wieder verlassen können. Sie sei bester Dinge, heißt es.

Melania Trump braucht jetzt viel Erholung. Foto: Carolyn Kaster/AP

Amerikas First Lady Melania Trump (48) ist nach einer Nieren-Operation wieder zuhause. Das Büro der Frau des US-Präsidenten teilte mit, sie sei am Samstag bester Dinge ins Weiße Haus zurückgekehrt und erhole sich gut. Man wolle sich für „Tausende Anrufe und E-Mails“ mit guten Wünschen bedanken. Melania Trump war am Montag in ein Militärkrankenhaus gekommen und hatte sich einem Eingriff unterzogen.

Ein Beitrag geteilt von The White House (@whitehouse) am Apr 5, 2018 um 7:47 PDT

Keine Einzelheiten

Nach Angaben des Weißen Hauses handelte es sich bei der Operation um eine Embolisation. Dabei wird ein Blutgefäß künstlich verschlossen. Das Verfahren wird vor allem in der Tumortherapie eingesetzt. Die Mitteilung vom Montag hatte das Wort „gutartig“ genannt, aber keine weiteren Einzelheiten.

US-Präsident Donald Trump (71) hatte Melania mehrmals in der Klinik besucht. Sie ist seine dritte Ehefrau. Das Paar hat den gemeinsamen Sohn Barron (12). (dpa/KT)