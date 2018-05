Shawn Mendes mit emotionalem Tribut bei "Billboard"-Awards

Sonntag, 20. Mai 2018, 19:57 Uhr

Shawn Mendes wird auf den diesjährigen Billboard Music Awards seinen Titel „Youth“ als Tribut an die Opfer von Waffengewalt spielen und er wird auf der Bühne vom Show-Chor der Marjory Stoneman Douglas Highschool begleitet.

Foto: Becher/WENN.com

Produktionsnahe Quellen verrieten der Website TMZ, dass Mendes und Khalid – der auch auf dem Song zu hören ist – mit ihrem Auftritt die jüngsten Tragödien beleuchten wollen, einschließlich der Schießerei in der Santa Fe High School am vergangenen Freitag, bei der 10 Menschen gezielt ums Leben kamen.

„Youth“ (übersetzt „Jugend“) – ein Lied mit einer Botschaft, die Kindern und Jugendlichen dabei helfen soll Schmerz und Tragödien zu ertragen, wurde Anfang des Monats nach dem Amoklauf in Parkland, Florida, veröffentlicht, bei dem 17 Studenten und Dozenten ums Leben kamen.

Quellen verrieten, dass auch 12 Mitglieder aus dem Showchor der Schule in der Aufführung zu sehen sein werden. Weiter hieß es, dass bereits während der Proben für die Aufführung am Samstag die Zuschauer in Tränen ausbrachen.

Die Billboard Music Awards werden heute Abend in den auf NBC ausgestrahlt. (SV)