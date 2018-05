Barbara Schöneberger, Heidi Klum und die Sex-Statistik

Montag, 21. Mai 2018, 20:50 Uhr

Spaßkanone Barbara Schöneberger kann sich einen Seitenhieb gegen Heidi Klum nicht verkneifen. Die beliebte Fernsehmoderatorin und Deutschlands ungekrönte Entertainment-Königin ist für ihre freche und sehr direkte Art bekannt.

Foto: Becher/WENN.com

Das bekam nun auch die Modelmama und GNTM-Moderatorin zu spüren, die gerade mit ihrer scheinbar ständigen Begleitung, dem deutlich jüngeren Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz, für ordentlich Schlagzeilen sorgt. Im Interview mit ‚Bunte‘ wurde Schöneberger jedenfalls rund um das Thema Sex gelöchert.

Dabei ging es u.a. um eine Statistik, dass ein deutsches Durchschnittspaar zweimal pro Woche miteinander schlafen würde. Die Blondine witzelte daraufhin: „Heidi Klum und ihr Tom treiben die Statistik wohl gerade in die Höhe, aber viele berufstätige Mütter mit zwei Kindern schaffen das einfach nicht.“

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Mai 17, 2018 um 11:06 PDT

Schöneberger über Verkleidungssex

Ob Heidi diese Antwort wohl gefallen wird? Dafür erlaubte Schöneberger, beliebt für ihren unbändigen Hang zur Selbstironie, allerdings auch Einblicke in ihr eigenes Sexleben. Die 44-Jährige könne nämlich so gar nichts mit Rollenspielen und ausgefallenen Sexpraktiken anfangen. In dem offenen Gespräch verriet sie weiter: „Wenn einer mit der Feuerwehrmaske kommt und mit mir Verkleidungssex durchführen möchte, da bin ich doch eher spießig. Aber vielleicht kommt diese Phase noch.“