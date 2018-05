Chrissy Teigen zeigt ihren vier Tage jungen Sohn

Montag, 21. Mai 2018, 10:15 Uhr

Model Chrissy Teigen (32) ann es sich im Gegensatz mancher Leidensgenossinnen offenbar leisten, ihr Neugeborenes schon jetzt der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das nur vier Tage nach der Geburt.

Foto: Rob Rich/WENN.com

Die Gattin von Popstars John Legend (39) postete am Pfingstsonntag jedenfalls ein total putziges Bild ihres Sohnes, und verkündete auch gleich den Namen.

Zu dem Instagram-Bildchen, das das possierliche Kerlchen in Denkerpose zeigt, schrieb sie knapp: „Hallo Welt! Das ist Miles Theodore Stephens – Wir ertrinken in seinen kleinen Guck- und seinen Nasenlöchern. Unser Zuhause ist von erfüllter Liebe überwältigt. Vielen Dank für all die lieben Wünsche.“

Ein Beitrag geteilt von chrissy teigen (@chrissyteigen) am Mai 20, 2018 um 10:00 PDT

Für das prominente Paar ist es das zweite Kind – beide haben noch die zweijährige Tochter Luna.

Noch im Februar verriet Teigen, wie schwierig es sei, einem Namen für den Familienzuwachs zu finden. „Jungennamen sind wirklich hart“, jammerte sie. Deshalb twitterte sie zur Geburt letzte Woche wahrscheinlich: „Jemand ist daaaaaaa!“. Jemand! (PV)