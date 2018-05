Dagi Bee geht wieder mit Pop-up-Shops auf Tour

Dienstag, 22. Mai 2018, 13:32 Uhr

Dagi Bee verkauft persönlich Teile ihrer neuen Kollektion in verschiedenen deutschen Städten. Die YouTuberin, die bald Eugen Kazakov heiraten will, reiste bereits im vergangenen Jahr durch Deutschland und tauchte überraschend mit ihrem ‚Dagi-Shop‘ auf belebten Plätzen auf, um ihre eigene Merchandising-Kollektion an die Frau oder den Mann zu bringen.

Foto: WENN.com

Damals stand die Verkaufstournee ganz im Zeichen ihres Geburtstages. Nun verkündete der beliebte Internet-Star, seine Fans auch in diesem Jahr wieder mit einer neuen Kollektion namens ‚Rainbow‘ beglücken zu wollen, die es ausschließlich in den Pop-up-Stores zu kaufen geben wird. Von August bis Oktober möchte Dagi ihre Fans an verschiedenen Orten persönlich kennenlernen und auch mit einer Beauty-Ecke und einer Fotoerlebnisleinwand glücklich machen.

Strahlend verkündete die 23-Jährige in einem YouTube-Video, in dem sie weiße Kleidung trug und damit ihr regenbogenfarbenes Make-up betonte: „Wir werden wieder mit dem Dagi-Shop und mir auf Pop-up-Tour gehen!“

Verwirrung um Auftritt in Video

Das Video der YouTuberin löste kurz nach seiner Veröffentlichung Verwirrung aus, da die Fans erst glaubten, eine ähnliche Ankündigung wie die von Dagi Bees YouTube-Kollegin Bibi Heinicke erwarten zu können. Die 25-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen ihre Schwangerschaft bekannt gegeben, als sie ein Video postete, in dem sie gemeinsam mit ihrem Freund Julian romantisch durch den Wald spaziert und enthüllt, dass die beiden Eltern werden.