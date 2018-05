Datet Amber Heard den Ex von Heidi Klum?

Dienstag, 22. Mai 2018, 17:07 Uhr

Amber Heard datet angeblich den Ex-Freund von Heidi Klum. Die 32-jährige Schauspielerin ist nach der Trennung von Tesla-Chef Elon Musk, mit dem sie seit Sommer 2016 zusammen war, erst kurze Zeit lang Single.

Foto: ATP/WENN.com

Sie scheint allerdings nichts anbrennen zu lassen und trifft sich nun Gerüchten zufolge mit dem Kunstkenner und Jet-Setter Vito Schnabel, der sich zuvor von dem deutschen Supermodel getrennt hatte. Vergangenes Wochenende wurden die beiden dabei beobachtet, wie sie sich beim Frühstück in dem italienischen Restaurant Sant Ambroeus in New York City küssten.

Ein Augenzeuge sagte der ‚New York Times‘: „Es waren Vito und diese heißblütige Amber Heard. Sie küssten sich beim Frühstück. Amber verschwand dann mit einer Papiertüte voller leckerer Gebäckstücke.“

Ein Beitrag geteilt von Vito Schnabel Gallery (@vitoschnabelgallery) am Mär 24, 2017 um 7:31 PDT

Jede Menge Promis gedatet

Die blonde Schönheit scheint ein Faible für heiße Essensverabredungen zu haben. Erst im März genoss sie ein romantisches Abendessen mit Schauspieler Sean Penn im Sunset Tower Hotel in Los Angeles. Damals plauderte ein Beobachter aus, dass das Treffen der beiden wie ein Date wirkte, sie sich eine Flasche Rotwein geteilt hatten und miteinander flirteten.

Amber Heard, die von 2015 bis 2016 mit ‚Fluch der Karibik‘-Superstar Johnny Depp verheiratet war, begann ihre Beziehung mit dem 46-jährigen südafrikanischen Unternehmer Elon Musk 2016, bevor sie sie im August 2017 wieder beendete. Anschließend trafen sie sich noch einmal unregelmäßig zwischen Dezember 2017 und Februar 2018.