Shawn Mendes fährt total auf Orgel ab

Dienstag, 22. Mai 2018, 21:36 Uhr

Shawn Mendes probiert sich auf seinem neuen Album in mehreren Genres und singt über Angstzustände und Terroranschläge.

Shawn Mendes in Berlin. Foto: Lisa Ducret

Der kanadische Teenieschwarm (19) ist ein Orgel-Fan. „Sie ist für mich das perfekte Instrument, wenn du ein Album zusammenstellst. Du kannst noch so viele Instrumente auf den Liedern hören. Sobald eine Orgel am Start ist, verschmelzen sie“?, sagte Mendes der Deutschen Presse-Agentur. Auf seinem neuen Album, das seinen Namen trägt und an diesem Freitag erscheint, spiele die Orgel eine wichtige Rolle. „Ich liebe einfach diese Art von Musik, auch Gospelmusik und das Gefühl, das sie vermittelt.“? In der Kirche sei er nur einmal im Leben gewesen. „Daher kommt die Faszination nicht.“

Mit dem Schlagzeug klappt’s nicht so

Der Sänger („Stitches“, „In My Blood“) kann neben der Orgel auch Klavier und Gitarre spielen. Nur bei einem Instrument beißt er sich die Zähne aus. „Ich versuche immer noch Schlagzeug zu lernen, aber das ist echt schwer für mich. Meine Hände und Füße wollen ständig gleichzeitig arbeiten. Ich muss das irgendwie versuchen zu trennen.“