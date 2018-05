Verlosung: Sam Worthington als "Übermensch" in "Titan"

Dienstag, 22. Mai 2018, 16:13 Uhr

In einer nahen Zukunft steht die Erde kurz davor, für die Menschen unbewohnbar zu werden. Mit Titan, dem größten Mond des Saturns, scheinen Forscher eine alternative Heimat für die Menschheit gefunden zu haben.

Der ehemalige Air Force-Pilot Rick Janssen (Sam Worthington) wird für ein geheimes Gen-Projekt ausgewählt, das ihn zu einem Übermenschen transformieren soll, um die rauen Bedingungen auf dem neuen Planeten überleben zu können. Doch bald zeigen sich gefährliche Nebenwirkungen, die ihn selbst, seine Frau Abigail (Taylor Schilling) und ihren Sohn in Gefahr bringen…

Das ist zusammengefasst die Geschichte von „Titan“, gerade fürs Homekino erschienen.

Mannheimer Regisseur

Student-Academy-Award-Gewinner Lennart Ruff konnte für sein neuestes Werk ein beeindruckendes Ensemble gewinnen: Neben Superstar Sam Worthington („Avatar“) sind in der spannenden Science-Fiction-Dystopie u.a. „Orange Is The New Black“-Star Taylor Schilling, Nathalie Emmanuel aus „Game of Thrones“, Agyness Deyn („Kampf der Titanen“), und der großartige Tom Wilkinson (u.a. „Michael Clayton“, „Snowden“, „Grand Budapest Hotel“) zu sehen. Das deutsche Regietalent legt mit „Titan“ ein ebenso spannendes wie dramatisches Langfilmdebüt vor.

